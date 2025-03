Zvednuté obočí, široký postoj. Řeč těla se vyplatí znát i ovládat

Co znamená… Sezení zkraje židle: Člověk, který je nervózní nebo má strach, se vyhýbá očnímu kontaktu, nižší sebevědomí často prozradí i nedostatečný stisk ruky, přenášení váhy z jedné nohy na noh druhou či lehké kývání dopředu a dozadu. Osoby, které si nevěří, na sebe upozorní i tím, jak si sednou – většinou jen na okraj židle. Nikdy ne až dozadu, nohy si zapřou o podstavec. Sebejistý člověk však spočívá celými celý chodidly pevně na zemi.

Odhalené zápěstí: Jak muž pozná, že s ním žena flirtuje? No… bývá to celkem okaté, protože ženy musí často kvůli nechápavosti vyhlédnutého protějšku přehrávat, do arzenálu jejich zbraní patří dlouhé pohledy do očí, prohrabávání vlasů, doteky na šíji či stehnech, uhlazování oblečení nebo hraní si s věcmi na stole. Žena, která chce přitáhnout pozornost muže, se napřímí, aby prodloužila linii svého těla, někdy se lehce zavlní v bocích a zpravidla se k němu natočí koleny. Důležitou roli má i její paže, pokud si položí ruku na stůl nebo si ji zapře a odhalí zápěstí, smí ji muž oslovit.

Široký postoj: Na rozdíl od dam, které se snaží působit jako křehká stvoření, muži při flirtování chtějí vyvolat dojem, že jsou silní a dominantní. Stejně jako ženy používají oční kontakt, většinou ale nedokážou odhadnout, jak dlouho by měl trvat, a tak ženám může připadat, že na ně civí. Podobně uplatňují i vlastní doteky, ti mladší si mohou prohrábnout vlasy, starší si upravují kravatu nebo límeček. Charakteristický pro ně bývá jejich postoj – stejně jako ženy se narovnají, ovšem ne proto, to, aby dali vyniknout svým přednostem, ale aby ostatním ukázali, kdo je tady pán. Časté bývá i o něco širší rozkročení než obvykle, jímž zdůrazňují svoje mužství (což, koneckonců, dělají všichni „mužští" zástupci primátů).

Nakloněná hlava: Osoba, která se zajímá o to, co říkáte, většinou sedí či stojí vzpřímeně a udržuje s vámi alespoň občasný oční kontakt. Možná přikyvuje, souhlasně mrká. Plné soustředění a pozornost leckdy prozrazuje hlava mírně nakloněná k jednomu rameni. Naopak nezájem kromě okatého sledování hodinek napovědí shrbená ramena, opírání se o židli, neutrální výraz v obličeji nebo pohrávání si s vlasy a předměty kolem.

Krytí slabých míst: Člověk, který lže, je jakoby roztěkaný. Často střídá výrazy ve tváři – a ty mnohdy neodpovídají tomu, co říká, buď jsou nedostatečné, nebo přehnané. Lhář také nápadně gestikuluje, dává ruku přes ústa, nedívá se vám do očí. Anebo naopak zírá upřeně na vás a ani nemrkne, přitom si instinktivně zakrývá zranitelné části těla, například oblast krku, hrudi, hlavy nebo břicha. Nepoctivce prozrazuje i to, že většinou mluví a mluví a poskytují příliš mnoho podrobností.

Zvednuté obočí: Jasný nedostatek respektu, netrpělivost a přebujelé ego značí pokukování po hodinkách během rozhovoru. V pořádku není ani příliš intenzivní oční kontakt – je to projev agresivity a snahy dominovat. Neúctu vyjadřují i lidé, kteří si stoupnou příliš blízko k druhému (na méně než půl metru), a také ti, co při konverzaci povytahují obočí.

Jasný nedostatek respektu, netrpělivost a přebujelé ego značí pokukování po hodinkách během rozhovoru. V pořádku není ani příliš intenzivní oční kontakt – je to projev agresivity a snahy dominovat. Neúctu vyjadřují i lidé, kteří si stoupnou příliš blízko k druhému (na méně než půl metru), a také ti, co při konverzaci povytahují obočí. Překřížené ruce: Na nesouhlas či nespokojenost upozorní zamračený obličej, který dává jasný signál, že se oslovenému vůbec nelíbí, co slyší. Jasným indikátorem nesouhlasu jsou ale i zkřížené ruce či nohy – ač se můžete třeba ze zdvořilosti snažit usmívat a zapojovat do konverzace, ostatní z vás kvůli tomuto gestu přesto vycítí negaci, která je bude odrazovat od dalšího rozhovoru. „Vyšší level“ v této oblasti jsou pak ruce zaťaté v pěst, které uzavřenost vůči názorům ostatních zdůrazňují ještě víc.