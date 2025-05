Dnes se tomu usmíváte. Milovali jste náčelníka Vinnetoua, protože byl neohrožený a spravedlivý, toužili jste prožívat dobrodružství jako Červenáček z Rychlých šípů nebo Pipi punčochatá, chtěli jste zpívat jako Vašek Neckář, Zagorka a další hvězdy hudebního nebe, stát před kamerou jako vaši oblíbení herci a herečky, lámat rekordy jako olympijští vítězové, nad postelí vám visel plakát Věry Čáslavské či třeba Antonína Panenky.

Nějaký svůj idol ale máte určitě i dneska, jenom si to možná ani neuvědomujete.

Začne to mámou a učitelkou

Ti, kdo zlehčují dětské vzory, nedělají dobře, první roky lidé něco takového nutně potřebují, díky idolům si nastavují své budoucí hodnoty. Dítě chce být laskavé jako maminka, odvážné jako táta, moudré jako babička, šikovné jako děda...

Je běžné, že se kluci zamilují do paní učitelky a holčičky si najdou nějaký mužský ideál, byť by byl z pohádky. Zároveň se ale také zhlédnou v učitelce nebo paní doktorce a začnou snít o tom, že v dospělosti budou vykonávat stejné povolání.

Dětská psycholožka Jiřina Prekopová tvrdila, že bez takových vzplanutí si člověk jen těžko nastavuje pravidla pro další život, nutně potřebuje vzhlížet k určitým osobám... A všimněte si, že jde téměř bez výhrad o kladné hrdiny. Pokud si dítě neprojde obdobími různých idolů, je jeho příští směřování plošší.

Člověk však hledá nejenom ty vzory, které by mohl vztáhnout na sebe, ale vyhlíží podle nich leckdy i svého partnera.

Kluci chtějí být rytíři, hrdinové, protože si tím nastavují svou mužskou roli, zároveň které by mohli ochraňovat. A holky to mají stejně, proto si v pubertě vystřihují obrázky zpěváků, herců nebo sportovců, prostě tipují, kdo by jim jednou seděl.

Hledejte osobnosti a příběhy

Dnes dvaatřicetileté Kateřině diagnostikovali před deseti lety Hodgkinovu nemoc, nádorové onemocnění mízních uzlin. Byl to pro ni i pro její rodinu hrozný šok, musela se podrobit náročné léčbě, vypadla ze studií a dlouho se nevědělo, jestli nad chorobou zvítězí.

„Do té doby jsem se vůbec nezajímala o sport,“ říká, „ale tehdy jsem se úplně zamilovala do kanadského hokejisty Maria Lemieuxe.“ Nikdy dřív ho neviděla hrát, navíc je to skoro o třicet let starší muž, který v čase, kdy Katka onemocněla, už aktivně nesportoval.

„Mně se na něm nesmírně líbilo, jak kdysi bojoval se stejnou diagnózou jako já a že ji dokázal překonat. Přečetla jsem o něm úplně všechno, našla si jeho staré zápasy a nakonec jsem mu i napsala.“

I dospělí totiž vyhledávají své vzory a idoly, zvlášť pro chvíle, kdy něco složitého prožívají, dělají nějaké rozhodnutí. Takovou osobou se může stát v podstatě kdokoli, kdo je schopný ukázat další cestu životem – kolegyně nebo kamarádka, co zakusila něco podobného, nějaká známá tvář z šoubyznysu, historická osobnost, ba dokonce i románová či filmová postava.

Nejste určitě divní, pokud je vaším vzorem muž, i když jste žena, a naopak, anebo někdo mladší než vy. Nemějte ani výčitky svědomí, že už ten který vzor časem jakoby nepotřebujete, znamená to zkrátka, že už jste překonali situace, ve kterých vám pomáhal. Nestyďte se za nic z toho.

Pozor, jste sledovaní!

Pro koho jste vzorem vy? Že jste nad tím nikdy nepřemýšleli? Chyba. Ať si to uvědomujete nebo ne, jste pod drobnohledem okolí. Ostatní vás můžou napodobovat v tom, co uděláte správně, ale bohužel i v tom špatném.

V lidské povaze je vybírat si potvrzení pro své jednání, zjednodušeně řečeno: Ten, kdo chce být anděl, vybere si jako vzor anděla, kdo chce krást, zhlídne se ve zloději. Kdyby za vámi přišel každý člověk, kterého jste během let k něčemu inspirovali, byli byste nejspíš hodně překvapeni.

Spíš mile, nebo nemile? Lidi většinou hodně zarazí, že se vzorem pro ostatní stanou i v tom, co považují za nepodstatné, co leckdy sami u sebe ani nevnímají.

Článek vznikl pro časopis Tina.