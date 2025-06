Jak bydlí interiérová designérka Jana Pařízková

S manželem si poté pořídili byt právě na Letné, což se jí dnes jeví jako skvělá volba i pro rodinný život. „Jsou tu dva velké parky, což je pro rodinu s dítětem ideální. A navíc to není tak kancelářská čtvrť jako třeba Karlín, o kterém jsme původně uvažovali,“ říká Jana, která v bytě žije s manželem a 6letým synem.

Byt má historické i moderní prvky

Byt se nachází v činžovním domě z 30. let, který byl celý zrekonstruován ve stylu „white walls“, tj. bez podlah, obkladů, dveří a sanity, což byl pro bytovou designérku ideální stav. V rámci vlastní rekonstrukce bytu volila Jana prvky, které odkazují k historii domu, např. kazetové dveře, parketová podlaha nebo litinové radiátory. Ty pak citlivě zkombinovala s těmi moderními a současnými prvky.

Byt o dispozici 3kk má 85 m2 a vyšší stropy. Kuchyně a obývací pokoj jsou orientovány do ulice, ložnice a dětský pokoj do vnitrobloku. V bytě jsou dvě koupelny. Vstup do první je z chodby, druhá, tzv. „en-suit“ koupelna, je součástí ložnice. Úložné prostory jsou na chodbě, ale také v podobě vestavěné skříně v ložnici. Autorka si sama navrhla také většinu nábytku.

Klíčová je kombinace povrchů

Jana úplně nefandí minimalismu, zato ráda a citlivě kombinuje více materiálů, barev, textur a vrstvení. Má také v oblibě tapety. Na chodbě a v ložnici jejího bytu jsou použity vliesové tapety, v koupelně obklady z italské keramičky. „Kombinování materiálů je pro mě důležité, díky němu lze vytvořit interiér, který obejme, je útulný a má hloubku,“ vysvětluje Jana.

Spolupráce s bytovým designérem by měla být dnes běžná

Jana Pařízková působí jako interiérová designérka už více než 10 let. Vystudovala interiérový design a stojí si za tím, že designér má vytvořit především harmonickou a zabydlenou atmosféru prostoru.

Ve svém studiu interiérového designu se zabývá návrhy bytů, ale i komerčních prostor, které okouzlí osobitou atmosférou. Její návrhy jsou zajímavé, odvážné a hravé. Jana také spolupracuje s prověřenými dodavateli a řemeslníky a celou realizaci pro klienta vždy bedlivě hlídá. V realizacích vychází z životního stylu a přání klientů. Více informací najdete na webu www.janaparizkova.cz.