Sourozenecké hádky nepodceňujte. Hlídejte si spravedlivá rozhodnutí

Sourozenecké soupeření a hašteření jde rodičům na nervy. Přestože se jedná o častý jev, který provází sourozenecké vztahy, rodiče by ho neměli podceňovat. Nejen proto, že může přerůst ve vzájemnou nesnášenlivost.

Rivalita jako přínos

Sourozenecká rivalita může být tréninkem, který je připraví na život. Naučí se zvládat konfliktní situace, lépe se prosadit, vyrovnat se s prohrou či zklamáním.

Časté soupeření má však velkou nevýhodu. Nevede ke vzájemné spolupráci a přátelství. První může být jen jeden, ti ostatní pak mohou prožívat pocit méněcennosti.

Rodiče by neměli být jen pozorovateli. Sourozenecká rivalita totiž může napáchat velké škody. Prvním krokem k vytvoření dobrých vztahů mezi svými dětmi je odhalit příčinu jejich vzájemné rivality a nepodceňovat ji.

Rivalita může být příznakem skrytého problému. Rodiče by si proto měli promluvit s každým dítětem zvlášť. Měli by pozorně naslouchat a vnímat nejen to, co jim říká, ale také emoce, které jeho řeč doprovázejí. Dítě může mít například pocit, že rodiče dávají přednost jeho sourozenci. Může se cítit málo milované, odstrkované.

Příklady táhnou Vysvětlovat dětem důležitost jejich vzájemných vztahů nestačí. Ani to nejlepší vysvětlení nenahradí příklad rodičů. Děti přijímají to, co vidí u svých rodičů. Jestliže se otec s matkou často hádají, jejich potomci to budou považovat za normální jev. Nepomůže vysvětlovat jim, že na dobrých vztazích je třeba pracovat.

Přátelství od počátku

Mezi starším a mladším sourozencem je běžná vzájemná rivalita. Starší dítě má pocit, že je méně milováno, protože jeho místo zaujal mladší sourozenec. Rodiče by ho proto měli na příchod sourozence předem připravit.

Po příchodu miminka se doporučuje zapojit staršího sourozence do jednoduchých činností s tím, že bez něj by to šlo mnohem hůře.

Malý asistent může například držet ručníky při koupání nebo podávat oblečení. Toto zapojení do asistence v něm vyvolá pocit důležitosti.

Péče o sourozence sice posílí jejich vzájemné vztahy, přesto může mezi nimi vzniknout rivalita. I když mají rodiče plno práce se svým nejmladším dítětem, i starší sourozenec potřebuje jejich čas a pozornost. Jinak se bude cítit odstrčený, bude mít pocit, že rodiče se zajímají jen o miminko a jeho mají méně rádi.