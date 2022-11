Kromě zmíněné novinky byl hlavní hvězdou večera anglický zpěvák, skladatel, hudebník a producent John Newman. Kreativně se uvedení IQOS ILUMA na československý trh chopila trojice československých osobností. Vítězka MasterChef Česko 2021 Veronika Besky Beskydiarová, vizuální umělkyně, fotografka a art directorka Eliška Sky Kyselková a uznávaný módní návrhář Jan Černý. Party k uvedení IQOS ILUMA moderovali Leoš Mareš a Vera Wisterová.

Party roku s IQOS ILUMA

S představením nového zařízení na nahřívaný tabák IQOS ILUMA vstoupili návštěvníci do nové dimenze. Od začátku programu se mohli kochat nevídanými tanečními čísly, která měla na svědomí seskupení Strech dance nebo Breakdancers. O světelnou show se postarala skupina Pyroterra, jejíž vystoupení bylo plné laserových různobarevných paprsků a tance. Diváci si užili hudební produkci v podobě vystoupení světoznámého DJ Johna Newmana, který stojí za hity jako Love me again nebo Come and get it. Po něm se djského pultu chopili DJ Adriana nebo DJ Jimmy Pé.

Chuťový požitek s Besky

Veronika Beskydiarová alias Besky pro hosty připravila tři unikátní dezerty. Ty díky propojení správných ingrediencí a lahodných chutí přinesly novou dimenzi chuťového požitku. „IQOS ILUMA nabízí uživatelům mnoho nového, a to je pro mě jako cukrářku a kuchařku symbolem kreativity, protože i já se snažím připravovat výtvory, které poskytnou lidem zážitek, a zároveň skvěle vypadají,“ uvedla Besky.

Komfort a svoboda s Janem Černým

Druhým z trojice byl módní návrhář Jan Černý. Hlavní myšlenkou Honzova ztvárnění této novinky byl pocit svobody a komfortu. Tanečníci na sobě měli crewnecky a tepláky v jeho signature střihu s grafikou květů ILUMA. Nové zařízení nabízí také mnoho možností personalizace, tu reflektovaly vystavené modely navržené v jeho ateliéru. „Vybíral jsem takové „best of“ kousky z minulých kolekcí. Rozlišoval jsem je typově do dvojic – byly tam dvojice denimu nebo dvojice oversized flanelových košil tak, aby se vzájemně jednotlivé looky propojily,“ vysvětlil Jan.

Technologie a inovace Elišky Sky

Elišku Sky pak unikátní technologie a design stojící za novinkou na nahřívaný tabák inspirovali k vytvoření ojedinělé instalace. Díky propojení technologií a inovací vytvořila jedinečný umělecký a vizuální zážitek v čase a prostoru. Novou dimenzi technologie v jejím podání představovala živá lidská socha, která byla napojená a přenesená do digitálního světa. Divák měl tak možnost aktivně participovat na díle jako pozorovatel, fotograf, nebo mohl využít reflexní „selfie wall“, která dodala dílu futuristický charakter. „Chtěla jsem docílit momentu, kdy je sám divák obklopen technologií a reálný svět s tím digitálním se prolínají. Proto jsem použila duplikace elementů, odrazy a spojení živé a 3D sochy. Elementy jako deformované zrcadlo a světelná kabeláž pak podpořily tuto vizuální hru. Modelové drželi mobilní telefon a detailem scény bylo, že spolu komunikovali nebo naopak nekomunikovali skrze něj,“ popsala Eliška Sky.

Co je IQOS ILUMA?

IQOS ILUMA je nejnovější přírůstek do rostoucího portfolia bezdýmných výrobků značky IQOS. Toto bezdýmné zařízení využívá revoluční technologii indukčního ohřevu tabáku bez nahřívací čepele a nutnosti čištění. Při jeho použití nedochází ke spalování tabáku, zařízení produkuje pouze aerosol, který obsahuje výrazně méně škodlivých látek než cigaretový kouř a je méně cítit ve srovnání s předchozími generacemi IQOS. I když není bez rizika, protože obsahuje nikotin, který je návykový, jedná se o lepší alternativu než pokračování v kouření. Novinka je k dostání ve třech variacích od prémiové ILUMA PRIME až po zařízení „vše v jednom“ ILUMA ONE. Každý dospělý uživatel si tedy vybere podle svého stylu a příležitosti.