Investujte do whisky

O světě whisky a investování jsme se bavili s Petrem Pulkertem - whisky ambasadorem pro alkohol.cz...

Hezký den, Petře, tak povídej, jakou láhev si mají lidi koupit, aby ji jednou prodali s pořádným ziskem?

Haháá… (smích). To kdybychom věděli s jistotou, bylo by to fajn, ale bohužel nemáme nikdo křišťálovou kouli a s investicemi do whisky je to stejné jako s jakoukoliv jinou investicí - vždycky je tu nějaké riziko. Nicméně je pravda, že whisky se z hlediska investic stává stále běžnější komoditou. A někdy může vydělat nemalé finance. Někteří sní o tom, že dnes koupí láhev za pár tisíc a za 18 let bude mít jejich ratolest na dům. Bohužel, tak jednoduché to není. Existují ale nějaká základní pravidla, kterými se řídit.

Mohl bys nějaká prozradit?

Jistě, základní principy jsou stejné jako u jakýchkoliv jiných investic, tedy investujte obezřetně, investujte jen peníze, o které můžete přijít a investujte střízlivě (ve všech smyslech tohoto slova). Pak záleží, kolik a na jakou dobu chcete investovat. Koupit jednu láhev a doufat? Nebo se do toho pustit více a nakupovat pravidelněji a tvořit si svou vlastní sbírku, kterou jednou budete chtít prodat jako celek?

Ale ještě než vůbec začnete - pokud se ve whisky vůbec nevyznáte, tak bych vám osobně doporučil se s ní nejdříve pořádně seznámit. Člověk jistě nemusí být whiskař tělem i duší ani nemusí whisky pít, aby mohl investovat do lahve, ale pokud ani netušíte, co je single malt, tak si to raději rozmyslete.

A kde by měl člověk začít? Kam si případně zajít pro radu?

V dnešní době naštěstí najdete mnoho pomocníků. Práci vám ulehčí internet, kde se dá dohledat mnoho informací a nebo se i poradit na whisky fórech či ve skupinách na sociálních sítích. Nemyslete si, že vám dá hned někdo tip na nejlepší investici. Orientovat se ve světě investičních lahví se nenaučíte přes noc, a tak ani po zkušených odbornících nečekejte, že vám své know how jen tak vyklopí a nebo že vám dají seznam konkrétních lahví.

Základní věcí je mít přehled o cenách, než nějakou lahev koupíte. I v tom vám pomůže mnoho internetových stránek a databází. Za všechny jmenujme třeba populární whiskybase.com, kde dostanete základní informace a alespoň orientační cenu. Pokud se ve whisky příliš neorientujete, dejte si pozor na to, že zdánlivě stejné lahve nemusí být reálně stejné a nemusí mít stejnou hodnotu. Roli hraje spousta faktorů, někdy i nenápadný nápis nebo rok lahvování. Pro náročnější investory existují i nástroje, které si můžete zaplatit. Velice sofistikované databáze s přehledem průměrné ceny, posledních aukčních cen, dostupnosti lahví v obchodech a aukcích a vývojem ceny té které whisky v čase.

Můžeš některé jmenovat?

Sympatický je třeba spiritradar.com, za kterým dokonce stojí Češi a kromě whisky poslouží dobře i ve světě rumů. Oblíbený je také whiskyhunter.net, kde najdete snad úplně všechno a o všem. Tyto nástroje, a mnohé další, vám pomohou sledovat ceny, rychle reagovat na nabídky trhu a sledovat trendy.

A když už si udělám základní přehled, kde mám takové lahve kupovat?

Nejčastějším místem, kde lidé shánějí investiční láhve, jsou aukce. V dnešní době funguje řada internetových aukcí, které jsou bezpečné, jednoduché a transparentní. Vy se tak můžete u posledních vteřin aukce potit v teple domova. V Česku můžu doporučit samozřejmě aukce u nás na alkohol.cz. Pokud si zde nevyberete, zkuste zahraniční aukce, ale dejte si pozor na aukce mimo EU - kromě standardní aukční přirážky (bývá cca 10% z ceny) a poštovného budete muset řešit i celníky. Já mám nejradši asi whiskyauction.com, která sídlí v Německu. Je tam ale také nejvíce lidí, takže někdy se vyplatí sledovat i menší aukce.

Zajímavé whisky můžete najít i přímo v palírnách. Bývají to třeba dlouho očekávané inaugurační lahve z nově vzniklých palíren, v některých případech jsou to i lahve tradičních palíren v limitovaných edicích. Poptávka ale výrazně převyšuje nabídku, a tak už některé palírny přistupují dokonce k prodeji skrze balloty - nejdříve musíte projevit zájem o koupi láhve, načež pak proběhne losování a vy zjistíte, zda si láhev vůbec můžete koupit. Peníze na kapse už tady nestačí, musíte mít štěstí.

Konkrétní lahve nebo aspoň značky neprozradíš?

Jak už jsem říkal, nikdo nemáme křišťálovou kouli a konkrétní rady dávám nerad, aby si pak někdo za 20 let nepřišel stěžovat (smích). Obecně jsou už delší dobu trendy japonské single malt, ze skotských značek se hodně skloňuje Macallan, Spirngbank a nebo palírny na Islay. Bavíme se ale spíše o limitovaných edicích nebo starých plněních. Když seženete za dobrý peníz starý Macallan, pravděpodobně neproděláte. Ale poptávka je vysoká. Další možností je koukat po whisky z tzv. zaniklých palíren, např. Brora. Do budoucna věřím, že se investiční svět častěji poohlédne i v Irsku a USA.

A jaké investiční kousky se podařilo ulovit tobě?

Upřímně, asi se budete divit, ale já do whisky moc neinvestuji. Samozřejmě mě ten svět zajímá a je součástí mé práce, ale já v tomto směru zastávám „teorii“, že whisky se má pít. A ne, aby ležela někde v policích a prášilo se na ní. Vždy si vzpomenu na citát, který jsem si velmi oblíbil. V dokumentu BBC, The Story of Scotch, na téma investování do whisky řekl Ian Buxton, známý whisky odborník a spisovatel, tohle: „Whisky byla stvořena, aby se pila a dělala radost. Whisky nemá žádný význam až do okamžiku konzumace. Až do otevření je to jen skleněná láhev studeného čaje. A teprve konzumací získává smysl, účel a hodnotu.“

Na zdraví!