Intimity festival otevírá dveře do světa naplněné intimity

Nečekejte live erotická vystoupení ani explicitu. Akce se zaměřuje na vzdělávání a osobní rozvoj v oblasti vztahů a sexuality. V rámci hlavního programu vystoupí známé osobnosti z řad psychologů, lékařů, terapeutů i neziskových organizací. Doprovodný program nabídne široké spektrum témat a na ně navazujících workshopů. Ty budou probíhat pod vedením zkušených lektorů, v komorním počtu 20 účastníků, tak aby se každý cítil bezpečně.
„Snažíme se o to, aby intimita, touha a vztahy byly vnímány jako přirozená témata, o kterých je čas konečně mluvit otevřeně. Bez tabu, ale i bez příkras. Chceme intimitu představit jako pestrý zdroj radosti, blízkosti i svobody pro všechny, bez ohledu na pohlaví, partnerský stav i věk,“ říká zakladatelka Intimity Festivalu Markéta Fáberová.
V hlavním programu se akce soustředí na témata, která zaujmou širokou veřejnost. Psycholožka Eliška Remešová promluví o tom, jak naše rané zkušenosti formují lásku a intimitu. Psychoterapeutka Markéta Šetinová se zaměří na seznamování v moderní době. Autorky podcastu Vyhonit Ďábla, s humorem sobě vlastním, nasdílí peprné zážitky z cest a Pindy z Gindy zboří pár mýtů o ženském těle. Součástí programu bude také projekt Listování Lukáše Hejlíka a jejich ztvárnění knihy Historky z Tinderu 2. Osobní příběhy plné inspirace, odborné rady a tipy a hlavně neopakovatelné zážitky, jež se promítnou do osobního života na vaší cestě k naplněné intimitě, to je hlavní program Intimity festivalu.
„Jako důležitá vidíme i témata, která na festival přinášejí naše spolupracující neziskové organizace. Ať už se jedná o sexualitu seniorů nebo o vzdělávání dětí a teenagerů v oblasti sexu. Je to součást každodenního života nás všech, ale často se těmto tématům nevěnuje dostatečná pozornost. Proto chceme dát lidem možnost získat relevantní informace od opravdových odborníků,“ doplňuje Fáberová.
Doprovodný program zahrnuje praktické workshopy, přednášky, ale třeba i divadelní představení pod taktovkou neziskové organizace Rozkoš bez rizika. Jednotlivými workshopy v bezpečném prostředí provedou zkušení lektoři. Pozornost se zaměří například na sexualitu po porodu, mužské role v aktuální společnosti nebo na speciální techniky pro partnerské masáže.
Na akci najdete také prodejní zóny: Intimity Market, Fashion zónu a Labyrint zónu s bohatou nabídkou produktů - od spodního prádla z dílen českých designérů až po doplňky a pomůcky zpestřující intimní život. Intimity festival osloví všechny, kteří chtějí žít spokojenější a naplněnější život. Je to místo plné zážitků, inspirace a objevování intimity bez obav a studu.
Akce je přístupná všem od 18 let.
Více informací a předprodej vstupenek naleznete na ZDE.
Cena vstupenky na Intimity festival je 1500 kč.
Ceny jednotlivých workshopů začínají na 590 Kč, ceny placených přednášek na 390 Kč.
Kompletní přehled vystupujících naleznete ZDE.