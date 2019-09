Mléčný systém bývá u běžných automatických kávovarů plný nástrah, respektive plný nejrůznějších hadiček a trubiček. Většina milovníků a hlavně milovnic kávy ale nechce trávit čas zkoumáním, jak celý systém vlastně funguje a jak jej správně umýt, aby nezůstával špinavý a plný bakterií. Zároveň ale pokud milujete kávu s mlékem, je škoda od přípravy lahodné našlehané mléčné pěny upustit a místo toho vsadit na obyčejné mléko z lednice. Philips proto přišel s jedinečným mléčným systémem LatteGo, který vyčistíte rychleji a snáze než u jiných kávovarů*.





Dokonale čistý mléčný systém

„U kávovaru platí to samé co u kuchyně - čistota je naprostý základ,“ vysvětluje pražič kávy a barista Ondřej Štoksa a dodává: „Jde o to, aby se ingredience nezpracovávaly ve špinavém prostředí. U strojů, které umí pracovat s mlékem, se soustřeďte na to, aby nezůstávalo špinavé vedení mléka z nádržky. Existují i stroje, které žádné hadičky na vedení mléka nemají, a u těch je údržba jednodušší.“

Plnoautomatický kávovar Philips LatteGo neobsahuje žádné trubičky ani hadičky, takže je jeho údržba a vůbec celá příprava kávy jednoduchá a rychlá. Nejprve si jediným dotykem připravíte zvolený kávový nápoj, případně můžete i experimentovat s jeho silou, objemem a teplotou, záleží na vás. A pokud se rozhodnete vyladit si kávu podle sebe, můžete si vítěznou kombinaci uložit do přednastavené paměti na příště. Po použití kávovaru pak stačí napěňovací komoru na mléko pouze opláchnout pod tekoucí vodou, případně vložit do myčky nádobí, a stejně tak můžete pod tekoucí vodou jednoduše opláchnout i celou spařovací jednotku. Kávovar samotný se pak proplachuje sám po každém připraveném šálku.

Jedinečná vůně kávy

Jestliže na kávě nejvíce milujete její vůni, potěší vás i extrémně odolné keramické mlýnky, kterými plnoautomatický kávovar Philips LatteGo disponuje. Na rozdíl od kovových mlýnků se nepřehřívají, a navíc jsou vybaveny speciálním aroma těsněním, které udržuje zrna čerstvá po celou dobu, co jsou v zásobníku uložená. Tento keramický mlýnek navíc umožní připravit až 20 000 šálků kávy. Do kávovaru také můžete lít obyčejnou vodu z kohoutku, protože filtr AquaClean zabraňuje usazování vodního kamene. Stačí filtr pravidelně měnit (kávovar vás sám upozorní) a až do 5000 šálků kávy** nemusíte vodní kámen nijak odstraňovat.

Více zjistíte na www.philips.cz/lattego.

* Na základě spotřebitelských testů v Německu, v porovnání s předními jednodotykovými, plně automatickými kávovary na přípravu kávy espreso s mlékem (2017)

** Založeno na 8 výměnách filtru, jak byly vyžádány přístrojem. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.