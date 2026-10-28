Hybridní Peugeot 5008 láká na akční cenu i zimní pneu zdarma

Peugeot 5008 je aktuálně jednou z nejlepších nabídek na trhu pro klienty, kteří hledají prostorný, praktický a úsporný vůz a zároveň si potrpí na elegantní design a nejmodernější technologie. Díky rozvoru 2,89 metru poskytuje toto stylové SUV velkorysý prostor až pro sedm cestujících a zavazadelník, který pojme až 1 815 litrů. Ať budete s Peugeotem 5008 cestovat na dlouhé vzdálenosti či ho využívat převážně na každodenní přesuny, tento vůz se snadno přizpůsobí vašim potřebám.
Komfort, který táhne prodejní křivku
Interiéru dominuje elegantní Panoramic i-Cockpit® se zakřiveným 21palcovým displejem. Příjemnou atmosféru dotváří ambientní osvětlení, kvalitní odhlučnění a komfortní sedadla, která mohou nabídnout vyhřívání, odvětrávání i masážní funkci. O bezpečí a pohodlí se stará více než 40 dostupných jízdních asistentů.
Peugeot 5008 si získává stále více příznivců. Jeho prodeje se letos meziročně zvýšily o téměř 10 % a v rámci pětice modelů značky v segmentu C je nejúspěšnější. Vzrostl také zájem o nejvyšší výbavu. Vrcholnou úroveň GT si letos pořídila takřka polovina klientů. O zbývající část se přibližně rovným dílem dělí úrovně Allure a Business. Klienti se zřejmě řídí heslem: „Když už vlajkovou loď, tak se vším všudy!“
Hybrid šetří palivo i starosti
Nejoblíbenější volbou je HYBRID 145, který si vybírá přes 90 % zákazníků. Benzinový motor o objemu 1,2 litru spolupracuje s elektromotorem integrovaným do automatické převodovky. Navzdory malému objemu si motor s 1,7 tuny těžkým vozem snadno poradí a reaguje velmi svižně i při plném obsazení nebo v kopcích. Díky dodatečnému výkonu, který poskytne elektromotor, má vůz potřebnou dynamiku například při předjíždění. Spotřeba se přitom pohybuje kolem 5,6 l/100 km.
A co je na tomto pohonu nejlepší? Baterie pohánějící elektromotor nevyžaduje externí dobíjení. Vystačí si s rekuperovanou energií, která vzniká při brzdění či zpomalení vozu. To se mu daří zejména ve městě, kde hybrid dokáže jezdit až 50 % času čistě na elektřinu.
V listopadu zimní pneumatiky zdarma
Od 1. do 30. listopadu 2026 Peugeot přidává k modelu 5008 HYBRID 145 zimní pneumatiky zdarma. Akční cena začíná na 764 000 Kč a součástí nabídky je pětiletá záruka.
Akce se vztahuje také na poslední skladové vozy limitované série Summer Blue. Ta kombinuje vrcholnou výbavu GT a modrou metalízu Obsession. Luxusní vůz speciální série Summer Blue k okamžitému odběru pořídíte za cenu 799 000 Kč.