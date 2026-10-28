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Hybridní Peugeot 5008 láká na akční cenu i zimní pneu zdarma

  14:00

Až do 30. listopadu dostanete k vozu 5008 zimní pneumatiky zdarma. | foto: Archiv: Peugeot 5008

Sedm míst, prvotřídní komfort, bohatá výbava, moderní technologie a úsporný provoz. Peugeot 5008 má vše, co má velké rodinné SUV mít, a ještě něco navíc. V listopadu přichází s mimořádně atraktivní nabídkou. K akční ceně 764 000 Kč a pětileté záruce přidává zimní pneumatiky zdarma. A pozor, týká se to i luxusní speciální edice Summer Blue!

Peugeot 5008 je aktuálně jednou z nejlepších nabídek na trhu pro klienty, kteří hledají prostorný, praktický a úsporný vůz a zároveň si potrpí na elegantní design a nejmodernější technologie. Díky rozvoru 2,89 metru poskytuje toto stylové SUV velkorysý prostor až pro sedm cestujících a zavazadelník, který pojme až 1 815 litrů. Ať budete s Peugeotem 5008 cestovat na dlouhé vzdálenosti či ho využívat převážně na každodenní přesuny, tento vůz se snadno přizpůsobí vašim potřebám.

Peugeot 5008 je stylovou vlajkovou lodí značky.

Komfort, který táhne prodejní křivku

Interiéru dominuje elegantní Panoramic i-Cockpit® se zakřiveným 21palcovým displejem. Příjemnou atmosféru dotváří ambientní osvětlení, kvalitní odhlučnění a komfortní sedadla, která mohou nabídnout vyhřívání, odvětrávání i masážní funkci. O bezpečí a pohodlí se stará více než 40 dostupných jízdních asistentů.

Panoramatický i-Cockpit poskytuje jedinečný zážitek z jízdy.

Druhá řada je posuvná, přístup na zadní sedadla usnadňuje systém Easy Access.

Peugeot 5008 si získává stále více příznivců. Jeho prodeje se letos meziročně zvýšily o téměř 10 % a v rámci pětice modelů značky v segmentu C je nejúspěšnější. Vzrostl také zájem o nejvyšší výbavu. Vrcholnou úroveň GT si letos pořídila takřka polovina klientů. O zbývající část se přibližně rovným dílem dělí úrovně Allure a Business. Klienti se zřejmě řídí heslem: „Když už vlajkovou loď, tak se vším všudy!“

Řízení vozu je díky promyšlené ergonomii velice intuitivní.

Hybrid šetří palivo i starosti

Nejoblíbenější volbou je HYBRID 145, který si vybírá přes 90 % zákazníků. Benzinový motor o objemu 1,2 litru spolupracuje s elektromotorem integrovaným do automatické převodovky. Navzdory malému objemu si motor s 1,7 tuny těžkým vozem snadno poradí a reaguje velmi svižně i při plném obsazení nebo v kopcích. Díky dodatečnému výkonu, který poskytne elektromotor, má vůz potřebnou dynamiku například při předjíždění. Spotřeba se přitom pohybuje kolem 5,6 l/100 km.

Hybridní verze má výkon 145 koní a spotřebu 5,6 l na 100 km.

A co je na tomto pohonu nejlepší? Baterie pohánějící elektromotor nevyžaduje externí dobíjení. Vystačí si s rekuperovanou energií, která vzniká při brzdění či zpomalení vozu. To se mu daří zejména ve městě, kde hybrid dokáže jezdit až 50 % času čistě na elektřinu.

V listopadu zimní pneumatiky zdarma

Zavazadelník otevřete bezdotykově, stačí projet nohou pod nárazníkem.

Od 1. do 30. listopadu 2026 Peugeot přidává k modelu 5008 HYBRID 145 zimní pneumatiky zdarma. Akční cena začíná na 764 000 Kč a součástí nabídky je pětiletá záruka.

Nepotřebujete-li 7 míst, můžete zvolit pětimístnou verzi. Ta má jeden z největších zavazadelníků v segmentu.

Akce se vztahuje také na poslední skladové vozy limitované série Summer Blue. Ta kombinuje vrcholnou výbavu GT a modrou metalízu Obsession. Luxusní vůz speciální série Summer Blue k okamžitému odběru pořídíte za cenu 799 000 Kč.

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Hybridní Peugeot 5008 láká na akční cenu i zimní pneu zdarma

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