Mluvíme o něm celý rok. Plánujeme shodit přebytečné kilogramy a stále dokola se ptáme, kde je nejlepší začít. Podle odborníků je podzim nejvhodnějším obdobím. Proč?
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Není snad většího evergreenu než hovorů o tom, jak co nejsnáze zhubnout. Zvláště ženy ho řeší snad neustále, i když ani muži v tomto ohledu příliš nezaostávají. „Základem je nejít na to zbrkle, ale s rozumem. Jasně si říct, proč chci zhubnout, a nechtít zázrak hned pozítří,“ hlásá výživový poradce Peter Stonelli.

Nejen podle něj je podzim ideální dobou, kdy začít. Proč tomu tak je? Po létě máme v těle stále dostatek vitaminu D načerpaného ze slunce, navíc nás během babího léta neohrožuje tolik virů a infekcí, jako tomu bývá po Novém roce, kdy v rámci předsevzetí hubne kdekdo.

„Imunita není zvlášť na počátku podzimu tolik zatěžována,“ vysvětluje Adrian Doboly, odborník na imunitu z biotechnologické laboratoře Natures, a připočítává k tomu další výhody: „Všude kolem nás je dostatek čerstvého ovoce a zeleniny, které jsou výživově velmi cenné nejen pro imunitu, ale i pro hubnutí.“

Podzim je pro hubnutí příznivější nejen tělesně, ale i duševně. Z psychologického hlediska je to období, kdy se nastavujeme na nové začátky, a to může být silný motivační faktor.

Na druhé straně nesmíme zapomínat, že radikální hubnutí představuje pro tělo stres. „Když to přeženete, tělo vám to vrátí zvýšenou únavou a bolestí svalů, což následně vede k tomu, že nebudete mít chuť v nastoleném režimu pokračovat,“ varuje Doboly.

Jakmile tělo oslabíme na jedné straně, padne i ta druhá – oslabíme tak imunitu a nachlazení spolu s infekcemi pak na sebe nenechají dlouho čekat. Vyčerpaný organismus je k nim totiž pokaždé mnohem náchylnější.

Kolik kilo za měsíc?

Těžko říct. Je rozdíl, zda chceme shodit polovinu vlastní váhy, nebo nám stačí postavu jen »doladit«. Zdravé tempo hubnutí je však podle odborníků zhruba 2 až 4 kg za měsíc. Tento rozsah umožňuje tělu se poctivě na změnu adaptovat bez extrémního stresu i ztráty svalové hmoty. „V každém případě je třeba vyhnout se drastickým dietám a hladovění. Úspěch spočívá v pevné vůli a odhodlání změnit nejen jídelníček, ale do určité míry i životní styl,“ potvrzuje odborník na imunitu Adrian Doboly.

Abychom tomu předešli, je potřeba obranyschopnost výrazně podporovat. Málokdo si uvědomuje, že právě ona hraje při hubnutí klíčovou roli. Je důležité vyhýbat se stresu, který snižuje počet bílých krvinek, potlačuje tvorbu cytokinů a narušuje rovnováhu mikrobiomu.

„Každá změna, ať už v jídelníčku, nebo životním stylu, znamená pro tělo stres – což může snižovat schopnost imunity čelit nástrahám,“ vysvětluje odborník.

Klíčem k ní je vyvážená strava, dostatek spánku a pohyb. Do jídla zařaďte nejen beta glukany, ale také vitaminy C a D, zinek, probiotika, fermentované potraviny a listovou zeleninu.

Pohyb, jako jsou procházky či jízda na kole, zvyšuje také cirkulaci lymfy, podporuje detoxikaci, a tím i celý proces transformace ke štíhlejšímu já. Dostatek spánku a hydratace jsou zase nezbytné pro obnovu buněk. Proto s hubnutím začněte hned v září. Naslouchejte svému tělu a dopřejte mu to nejlepší – výsledky se dostaví brzy.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

23. listopadu 2025

