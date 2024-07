Probuďte svůj hormon štíhlosti. Leptin dává nejen pocit sytosti

Hvězdy kuchyně Některé potraviny mají vysoký obsah leptinu, ale zároveň jsou nízkokalorické a na dlouho vás zasytí. Jestli vsadíte právě na tyhle potraviny, brzy určitě uvidíte pozitivní efekt. celozrnné produkty: zvolte celozrnné varianty chleba, těstovin, rýže a ovesných vloček, snižují hladinu cholesterolu a urychlují metabolismus zelenina: jezte spoustu zeleniny, protože působí pozitivně na metabolismus tuků a díky svým balastním látkám podporuje trávení, brokolice, mrkev, špenát, celer a luštěniny jsou zdravé a nízkokalorické

tučné ryby, jako losos nebo makrela, vám dodávají důležité proteiny a omega 3 mastné kyseliny, působí jako prevence zánětů, ale také zvyšují citlivost na leptin v těle zelený čaj a káva: oba nápoje stimulují hladinu leptinu a vy se pak cítíte vitální a fit, ale pozor, na kávu si snadno můžete vytvořit návyk, to pak tukové polštářky půjdou dolů pomaleji

bylinky a koření: fenykl, skořice, anýz, tymián, zázvor, bazalka, rozmarýn, kmín a kajenský pepř mají pozitivní vliv na produkci leptinu, a navíc působí močopudně, tedy tělo odvodňují

lněné semínko: zařaďte do svého jídelníčku pravidelně, nabízí vysoký podíl esenciálních mastných kyselin, redukuje vytváření otoků a urychluje detoxikační procesy

kysané zelí: fermentované bílé zelí nabízí zásobu vitaminů B12 a C i bakterií mléčného kvašení, které působí jako přírodní spalovač tuků, kromě toho zlepšuje střevní mikroflóru