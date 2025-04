Část 1/4

Patříte k těm, kdo si myslí, že dieta je něco jako odpírání, přísný režim a samý stres? To si totiž říkají všichni. S dietou se automaticky spojuje něco negativního. Zvlášť frustrující je, že drastická změna jídelníčku často z dlouhodobého hlediska vůbec nefunguje tak, jak byste si přáli.

Pokud se totiž vzdáte všeho, co vám to chutná, nikdy to nemůžete vydržet dlouho. A navíc to vůbec není třeba.

Odborníci přes výživu mají jasno, i nepatrné maličkosti a poměrně drobné změny mají velký vliv na lidský metabolismus. Když si je dobře zapamatujete a budete pravidelně provádět alespoň jeden z těchto fíglů, můžete brzy zhubnout, a to úplně bez diety.

Parťák kofein

Bez odpolední kávy se vám snáze podaří vzdát se i sladkého. Už jen dvě stovky miligramů kofeinu, který je pro představu obsažen asi ve dvou šálcích překapávané kávy, totiž snižují citlivost chuťových pohárků a naopak zvyšuje chuť na sladké.