1. Sázka na jistotu i netradiční záběry

Ať už vyrážíte kamkoli, trefou do černého jsou nejznámější pamětihodnosti. Také na ně budete chtít vzpomínat, že jste na svých cestách viděli i ty klasické lokality, které k místu patří. Zaměřte se však i na záběry, které jen tak někdo nemá. Život v ulicích, zajímavé detaily nebo linie apod. Mohou to být třeba barevná tržiště, originální dlaždičky, které zdobí hlavně jih Evropy, schody nebo záběr na strukturované střechy.

2. Hrajte si se světlem a stíny

Světlo je naprosto klíčovým faktorem, který dělí skvělé snímky od těch ostatních. Ty nejlepší záběry pořídíte dvě hodiny po rozednění a dvě hodiny před setměním. Během focení pracujte se světlem. Třeba při portrétu můžete využít zajímavých efektů ve vlasech, a to, zejména když fotíte proti slunci. Dobře také vypadají portréty se světly a stíny ze žaluzií či jiných rovných objektů, večerní dlouhé stíny jsou pak originálním doplňkem odcházejících postav proti světlu. Čeho se však pokud možno vyvarujte, je focení osob okolo poledne. Světlo je příliš ostré a stíny obličej nepěkně deformují.

Vybírejte také mobilní telefony s pokročilou funkcí HDR, která pomáhá s vyrovnáním přechodů mezi příliš světlými a příliš tmavými částmi fotografie. Příkladem může být focení úzké starobylé uličky, nad kterou je zářivá modrá obloha.

3. Přibližte se

Pokud to jde, a pokud není uměleckým záměrem pravý opak, přibližte se k objektu, který chcete fotit, co nejvíc to jde. Výsledek je vždy lepší, než když fotíte na dálku, a obrázek poté dodatečně upravíte. Dostatečné přiblížení třeba u záběrů z rozhledny není možné. V takovém případě je dobré mít v kapse telefon s kvalitním zoomem. Například u smartphonu TECNO Camon 18 Premier najdete pětinásobný optický zoom a až šedesátinásobný zoom digitální. Díky tomu získáte parádně ostré, detailní snímky i na vzdálenost, o které se vám dřív ani nesnilo. Zoom využívejte také na zajímavé detaily a kompozice.

4. Vytvářejte nádherné portréty

Portrét je samostatnou disciplínou, kterou většina z nás praktikuje nejčastěji. Právě portrétní mód umí rozostřit pozadí, díky čemuž budou vypadat snímky jak od profesionálního fotografa.

Pokud fotíte postavy třeba z boku, měla by být vidět i druhá ruka za tělem, třeba opřená o zábradlí nebo založená v bok, snímek jinak nebude vypadat dobře. Myslete také na to, že pokud není postava zachycená celá, ruce a nohy řežeme vždycky pod kloubem. Například nohy tedy pod kolenem, nebo pak v polovině stehem. Nikdy ne třeba nad kotníky nebo zápěstím.

Pokud v záběru celou postavu mít chcete, ohlídejte si, aby tam byla opravdu celá. Stop usekaným vrškům hlavy a špiček u nohou! Zaměřte se také na to, aby osobám z hlavy nic takzvaně nerostlo – například strom nebo věž v pozadí.

5. Pořizujte ještě hezčí selfie

Selfie sem tam fotí každý, tak je dobré i tady znát pár tipů a triků, jak na ně. Ačkoli se to může zdát nadbytečné, vždy si dotykem na displeji zaostřete. Ujistěte se také, že všichni na fotce vědí, kde je čočka fotoaparátu. I dnes se najde spousta lidí, kteří se během focení dívají na displej, což pak na výsledném snímku vypadá tak, že se dívají mimo záběr. Asi to znáte.

Také v rámci selfíček zkontrolujte kompozici – neroste někomu něco z hlavy? Nechybí někomu na fotce část těla? Máte v záběru všechno, co jste chtěli? Asi nemáte v plánu si od krásného chrámu odnést fotku, jejíž celou plochu zakrývají vaše obličeje.

Napadlo vás někdy zkusit selfie pořídit v rámci širokoúhlého režimu, který chytré telefony často nabízejí? Protože se fotí hlavním fotoaparátem na zádech telefonu, a vy tedy nevidíte, co vlastně fotíte, je to prakticky metodou pokusu a omylu. Ze série pokusů ale určitě narazíte na snímek, který bude zkrátka bezvadný. Kromě toho, že vypadá originálně a více se na něj vejde, je také zpravidla kvalitnější.

6. Pracujte s úhly pohledu

Většina z nás fotí klasicky ve stoje a „rovně“. Výsledkem jsou občas trochu nudné snímky, které už jste viděli milionkrát. Třeba k chlupáčům nebo dětem je dobré se sehnout na jejich výšku, případně postavit telefon do trávy, která vytvoří originální popředí. Vyzkoušet můžete také fotky z podhledu, u květin, hub, ale i portrétu to funguje výborně. A když telefon postavíte (ideálně vzhůru nohama) na náměstí před kostel, k monumentální stavbě vás z dolní části snímku mohou dovést geometrické obrazce tvořené dlažebními kostkami. Mimochodem, podobně lze pracovat třeba i s kalužemi nebo třeba s vodou v kašně, které navíc vytvářejí zajímavé odrazy, co fotku posunou zase o kousek výš.

7. Porušujte pravidla

Velkým pomocníkem každého fotografa jsou přednastavené režimy smartphonů. Vždycky je ale nemusíte používat tak, jak výrobce zamýšlí. Třeba portrétní mód s rozostřeným pozadím skvěle využijete při focení jídla nebo objektu s krajinou v pozadí.

Celou řadu módů získáte například se smartphony nové značky TECNO. Impozantní snímky zajistí třeba režim Ultra HD, který vykouzlí efektní mraky na obloze či detailní vlnky na hladině, pomůže ale také ve chvíli, kdy je velký rozdíl mezi světlem a stíny. Na neokoukané portréty (!) je pak ideální režim Panorama. Naším tipem je i režim AI Cam, který vám díky umělé inteligenci přihraje skvělé snímky také ve chvíli, kdy nemáte čas na nastavování fotoaparátu.

8. Skamaraďte se s tmou

Pořídit krásné snímky, když jsou ideální světelné podmínky, je skoro hračka. Oříškem se ale může stát horší viditelnost, večer nebo noc. K omezení digitálního šumu umístěte telefon ideálně na stativ. Když žádný nemáte, položte ho alespoň na pevný povrch jako stůl, parapet nebo schody, anebo si alespoň o něco stabilního podepřete loket. Využívejte také noční režim, který bývá stálou nabídkou smartphonů. Vyvarujte se naopak focení s bleskem, který scénu nepřirozeně osvětlí, potlačí pozadí a z obličejů vytváří ploché masky.

9. Upravte snímky k dokonalosti

I když se vám možná fotky zdají perfektní, minimálně základní úprava jim vždycky prospěje. A nemyslíme tím použití barevných filtrů. Snímku vždy pomůže doostření, zvýšení kontrastu, stáhnutí světla (pozor, neplést si s jasem), oživení barev, šmrnc pak dodají originální ořez nebo vinětace.

Řada telefonů má editor fotek zabudovaný přímo v systému, nebojte se ho využít. I tak je ale dobré mít při ruce nějakou aplikaci, se kterou se dají dělat přímo zázraky. Velkou část z nich pořídíte i zdarma.

Bonusové pravidlo

Vždycky před stisknutím spouště zaostřete, opravdu vždycky. I když třeba chytré telefony ostří povětšinou automaticky, může se stát, že jako důležitý objekt, tedy ostrosti hodný, vyhodnotí něco jiného, než bylo původně v plánu. Přece nechcete dorazit domů a zjistit, že je fotka, na kterou jste se nejvíce těšili, rozmazaná. A rozmazané fotky patří do koše, hned.

Používat chytrý telefon místo fotoaparátu je dnes už běžná věc. Určitě se ale vyplatí ovládnout zmíněná pravidla, aby byly vaše fotky opravdu perfektní.