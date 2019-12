Býk

21. 4.–21. 5.

Skuteční miláčci hvězd – to je nejtrefnější pojmenování toho, v jakém duchu prožijete celý následující rok. Budete obdařeni zvláštní aurou originality, která na druhé zapůsobí přímo magnetickým dojmem. Přestože nemáte v povaze postávat na piedestalu a dávat na odiv své kvality, v tomto roce si to dovolte – sami budete překvapeni, jak příjemné může být, stanete-li se středem pozornosti. Nemluvě o tom, že z této výjimečné konstelace můžete i mnohé vytěžit. Čeká vás spousta báječných prožitků, šťastných „náhod“, zajímavých setkání a zkušeností, které v budoucnu dokonale zúročíte. Bude se vám zkrátka dařit všude, kam vkročíte. Nevěříte? Hvězdy se už postarají o to, abyste zazářili jako diamant, což se dvojnásob týká zrozenců první dekády (21. 4.–1. 5.). Těšte se také na příliv financí a zajímavé cesty za exotikou.

Láska a vztahy

Nový rok pro vás bude obdobím velkých příležitostí. Rafinované spojení vaší nevinnosti s nádechem smyslnosti způsobí, že různá seznámení budou doslova padat z nebe, a náležíte-li navíc k první dekádě (21. 4.–1. 5.), láska na první pohled je prostě tutovka! V tomto roce zažijete tolik romantiky, jako se to nepodaří žádným jiným znamením, často také ve spojení s delšími cestami. Hvězdy ale přejí i manželským vztahům, jež čeká příjemný poklidný rok bez hádek a krizí. Naopak, můžete zakusit nevšední zážitky, kterými posílíte vzájemné souznění. Plánujete přírůstek do rodiny? Zasnoubení? Svatbu? V nadcházejícím roce se tahle přání konečně vyplní. U Býků narozených ve třetí dekádě (12. 5.–21. 5.) dokonce ještě během ledna.

Práce a finance

Co se týče věcí spojených s profesní oblastí, bude pro vás rok 2020 jedinečnou výzvou. Kariérní růst se rozběhne už v lednu a během dalších dvou měsíců nabere bezmála raketovou rychlost. Objeví se možnosti nových projektů, výhodnějších kontraktů a zahraničních stáží. Připravte se na to, že chvílemi to bude hodně rychlá jízda. Některé nabídky přiletí jako blesk z čistého nebe a budete se muset rozhodnout během chvilky. Zároveň se však můžete těšit na dlouhodobé zisky a výrazné zlepšení finanční situace. Počítejte ale také s několika zatěžkávacími zkouškami, a to zejména v období od dubna do června. Ničeho se však neobávejte, hvězdy před vás postaví jenom takové úkoly, u kterých je reálná šance, že je úspěšně zvládnete.

Zdraví a kondice

Pozitivní planetární vliv, který bude vaše znamení provázet po celý následující rok, se samozřejmě vztahuje i na oblast zdraví. Máte se na co těšit. Vaši hvězdní ochránci se postarají o výbornou kondici a skálopevnou imunitu a všechny bacily se vám vyhnou širokým obloukem. Pouze si dejte pozor na drobnější úrazy, které si můžete způsobit svou vlastní unáhleností. Nepůjde ale o žádné drama, buďte zkrátka jen trochu pozornější, což platí především pro zrozence první dekády (21. 4.–1. 5.). Lehčí problémy by mohla způsobit také vaše (mnohdy až nezdravá) záliba v jídle. Kroťte své gurmánské choutky – nevhodná životospráva může vyvolat častější zácpy a nežádoucí zpomalení metabolismu. Řiďte se rčením „méně někdy znamená více“.