Zásluhou planetárních konstelací, v nichž hlavní úlohu sehrají Jupiter, Uran a Pluto, nastane prudké zrychlení všeho, co si jen dokážete představit. Prázdninové uspořádání této trojice nebeských těles přeje zejména odvážným činům, spontánním vztahům a řešení dlouho odkládaných záležitostí.
Najednou vám totiž bude jasné, co chcete a co nikoli. Horoskop však rozhodně není dogma ani neměnný ortel, svým způsobem je to plán, jenž vám pomůže harmonicky plynout s proudem vesmírné energie, což je každopádně prozíravější i prospěšnější než se bouřit, vzdorovat a bojovat s větrnými mlýny (nebo chcete-li s osudem).
V průběhu letních měsíců získají dominanci živly ohně a vzduchu. To znamená, že dovolenou nepoznamenají stereotypy, nuda ani pasivní odpočinek, ať budete kdekoli. Naopak pocítíte mocný příval energie a to se promítne do bytostného toužení po akcích libovolného druhu. Čím výjimečnějších, tím lépe.
Podle numerologie jde o rok „jedničky“, což je ideální pro nové začátky, cestování do neznáma i realizaci odvážných plánů, které jste dlouho odkládala. Stejně tak svědčí rozvoji osobních a profesních záležitostí, do nichž spadá navazování nových, cenných známostí, ale i konečné uvolnění vztahů, které už vyčerpaly svůj potenciál.
Každopádně si zkuste vzít k srdci radu amerického duchovního učitele Adyashantiho: „Na konci každého prázdninového dne byste měli mít špinavé nohy, rozcuchané vlasy a rozverné jiskřičky v očích.“
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Ryby najdou směr, Raci klid, Panny se odvážou. Horoskop na léto a prázdniny