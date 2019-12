Méš (Berani)

Přirozená autorita, vnitřní odhodlání, moudrost a pevná vůle charakterizují lidi v tomto znamení. K druhým se chovají upřímně a láskyplně. Indický horoskop vám na příští rok předpovídá velmi příjemné období plné dobrodružství a nevšedních zážitků, ale také cenné inspirace a nových užitečných kontaktů. Užijte si to, ale zároveň zůstaňte nohama na zemi, ať se vám z přívalu skvělých novinek nezamotá hlava!

Vršabha (Býci)

Máte vzácnou schopnost naslouchat druhým, jste empatičtí a lidé si k vám často chodí pro radu. Dokážete za všech okolností zachovat klid a nadhled, vaše úsudky mají svou váhu a je na vás spolehnutí. Patříte také mezi ty vzácné jedince, kteří téměř nikdy nepodléhají stresu. Právě to by se vám ale v příštím roce nemuselo tak úplně dařit. Naopak, počítejte s tím, že vás občas něco dokonale vyvede z rovnováhy. Dovolte tentokrát druhým, aby vám podali pomocnou ruku.

Mithuna (Blíženci)

Lidé, kterým vládne Mithuna, jsou od přírody zvídaví, přátelští dobrosrdeční a romantičtí. Velmi rádi získávají nové kontakty a milují, mohou-li být středem pozornosti. Na rozdíl od mnoha jiných disponují vzácnou schopností užívat si život „tady a teď“, což s sebou ale nese i jistou nevýhodu, a to je naprostý nezájem o budoucnost. Indický horoskop vám radí, abyste trochu zvolnili tempo, věnovali se víc své rodině a zaměřili pozornost i na prozaičtější stránky života.

Článek vyšel ve speciálu časopis Chvilka pro tebe Horoskopy 2020

Karkata (Raci)

Snílkové s bujnou fantazií a spoustu báječných plánů, které ovšem stěží dotáhnou do zdárného konce. Tito lidé mají ve zvyku ohlížet se až příliš často do minulosti, což jim mnohdy brání v uskutečňování nových, nadějných vizí. A právě nadcházející rok s sebou přináší výzvu změnit zažitý způsob uvažování a místo na události dávno minulé zaměřit svou pozornost na přítomnost. Ničeho se nebojte. Hvězdy vám do života pošlou ty správné lidi, kteří vám budou morální oporou.

Sinha (Lvi)

Vaše sebevědomí a energii, kterou doslova sršíte, by vám mnozí mohli závidět. Milujete společnost, kde se můžete blýsknout a nechat zazářit své neodolatelné charisma. Jste však zároveň i velmi štědří, čehož mohou někteří lidé občas zneužívat. Dejte si pozor, komu otevíráte své srdce. To je jeden z hlavních úkolů, které vám hvězdy nachystaly v novém roce. Další je, vzhledem k vaší povaze, ještě náročnější – přestože jste rození vůdci, nechte se občas vést a snažte se od ostatních něčemu přiučit.

Kanjá (Panny)

Tito lidé o sobě často pochybují, ať už v souvislosti s prací, partnerskými vztahy, nebo sebou samými. Reálně však většinou nemají sebemenší důvod k obavám. Naopak, například v práci bývají často oceňováni za svou pečlivost a spolehlivost. A právě v této sféře se vám bude v novém roce nebývale dařit. Udržíte-li si stejné pracovní nasazení jako dosud, můžete se těšit na povýšení nebo pořádnou finanční injekci.

Tulá (Váhy)

Lidé narození v tomto znamení jsou empatičtí, něžní a vynalézaví. K smrti nesnášejí konflikty, a když to jen trochu jde, vyhnou se širokým obloukem každé nepříjemnosti. Někdy, bohužel, ke své vlastní škodě. Což je také lekce, kterou byste si měli během příštího roku projít. Jestli v sobě budete dusit něco, co vám dlouhodobě nevyhovuje, můžete si časem zničit – jinak spokojený – partnerský vztah.

Vrščika (Štíři)

Bojovnost, vášeň, kreativní duch a optimismus – to jsou vaše silné stránky. Milujete být středem pozornosti, šeď a stereotyp vás ubíjejí. Ale když se rozčílíte, dokážete jedovatě bodnout pouhým slovem nebo jen pohledem. Snažte se v podobných situacích trochu víc krotit, a než něco vypustíte z úst, nejdřív napočítejte v duchu do deseti. To je doporučení, které dvojnásob platí v roce 2020. V opačném případě snadno narazíte na problém. Jinak by tento rok měl být pro vás celkem pohodový.

Dhanus (Střelci)

Proti jiným znamením máte velkou výhodu v tom, že přesně víte, co chcete. Máte to zkrátka nalinkované do nejmenších detailů a běda, když vám někdo zkříží cestu. Nový rok bude doslova vodou na váš mlýn. Nabídne vám totiž tolik lákavých možností, že nebudete vědět, co podniknout dřív. To se bude týkat zejména cestování. Navštívíte mnoho zajímavých míst a potkáte několik osudových lidí. Nezadaní Střelci dost možná i svého životního partnera.

Makara (Kozorozi)

Zrozenci tohoto znamení jsou na sebe mnohdy až příliš přísní. Tito lidé zpravidla oplývají vysokou inteligencí, která jim občas brání v přístupu k emocím, takže v situacích, kde by mělo promlouvat především srdce, se často vytasí s rozumovými argumenty. Mnohdy pak působí jako necitliví jedinci, což je velká škoda. V novém roce máte možnost to napravit. Zvlášť v milostném životě vám hvězdy přichystaly překvapení. Přestaňte si hrát na nedostupné a dejte druhým šanci.

Kumbha (Vodnáři)

Jste rození vizionáři a bojovníci proti nespravedlnosti. Rádi trávíte čas přemýšlením o samotě. Často jdete proti proudu. Milujete chaos, ve kterém si tvoříte vlastní řád. Baví vás dlouhé debaty se zajímavými lidmi, při kterých se můžete dozvědět něco nového. V příštím roce však počítejte s tím, že vaše vztahy projdou náročnými zkouškami, kdy budete muset víc než jindy tvrdě bojovat za to, čemu věříte.

Mína (Ryby)

Mína propůjčuje svým zrozencům silnou empatii, něhu, jemnost, smysl pro humor a cit pro umění a krásu. Často připomínáte snílky, kteří ztrácejí pojem o reálném světě. Citlivou povahu a mysl plnou nápadů však dokážete perfektně zúročit v práci, kde si krok za krokem jdete za svým cílem. Rok 2020 pro vás bude báječný. Čeká vás spousta dobrodružství a poznáte víc sami sebe.