Těšit se můžete na průřez hudební tvorbou napříč různými styly od 20. let po současnost v jediném večeru, během kterého na pódiu vystoupí celá plejáda známých umělců, v čele s Václavem Koptou, Leonou Machálkovou, Ondřejem Rumlem, Ondřejem Rychlým, Anetou Krejčíkovou, Jitkou Boho, Ivanou Korolovou, Nikol Ďuricovou, Danou Morávkovou, Lilian Fischerovou, Janou Trojanovou, Michaelem Kluchem, Janem Křížem a dalšími talentovanými umělci. Na jednom pódiu v duchu těch nejslavnějších hitů. Výtěžek z prodeje putuje již tradičně na konto nadačního fondu Veroniky Kašákové na program Restart. V pořadí již pátý ročník benefičního vystoupení se poprvé zhostí režisér Jakub Šmíd. (filmy: Laputa, Na krátko)

„Máme velkou radost, že můžeme pátý - jubilejní ročník, uvést ve spolupráci s Hudebním divadle Karlín v rámci jeho letní scény v PVA EXPO PRAHA. A stejně tak nás těší, že se řady skvělých umělců, kteří s námi spolupracují, stále rozrůstají. Diváci se tak mohou těšit na mnoho novinek a překvapení. Děkujeme již teď všem, kteří se na celém večeru podílejí. Zejména režisérovi Jakubovi Śmídovi, který si všech těch sto lidí, vezme na starost a společně s nimi vytvoří, doufejme, nezapomenutelný večer. “, říká ředitelka divadelní společnosti INDIGO Lilian Fischerová.

Kde: Letní scéna HDK – PVA EXPO PRAHA

Kdy: 17. 08. 2021 od 19 hodin, vstupenky v prodeji na:

https://www.hdk.cz/cs/repertoar/horecka-nedelni-noci

CO VŠE SE MŮŽE STÁT BĚHEM JEDNÉ NEDĚLNÍ NOCI V OPUŠTĚNÉM BARU...

...kde kdysi bývalo až nebývale živo? V tomto magickém opuštěném prostoru, plném vzpomínek, ožívá dávno zašlá sláva pěveckých hvězd napříč celým 20. stoletím. Potkáme tu též celou řadu lidských osudů. Proč do tohoto zapomenutého kabaretu chodí bohatý podnikatel, bezdomovci, či proč si tu dávají první rande osamělí středňáci? To vše nám odhalí mladý milenecký pár, který se tu objeví čistě náhodou a během nedělní noci zažije nečekané věci. Zpěv, tanec a láska. To vše a mnohé další v jedinečném muzikálovém benefičním představení.



