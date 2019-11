X faktor

HONOR X série obdržela od svých zákazníků uznání a věrnou globální uživatelskou základnu, jejíž velikost je v řádu desítek miliónů. Stejně jako samotné telefony jsou uživatelé X série mladí a dynamičtí, plní slibů a ambicí. Nejnovější model HONOR 9X přejímá zadní stranu, jež v sobě ukrývá tajemný, ale energický „X“ charakter.

Aby se dosáhlo světelné kombinace písmena X, inženýři společnosti HONOR vyryli na zadní stranu telefonu desítky tisíc kosočtvercových hranolů pomocí sofistikované nanolitografie. Čočky fungují jako miniaturní drahokamy, odrážející se nezávisle na sobě, a vytváří tak třpytivý světelný efekt.

Pokud by byl stejný design použit na všechny malé kosočtvercové hranoly, odrazový efekt by byl stejný a v důsledku toho by světlo a stín nemohly společně vytvořit zářivý efekt zadní strany telefonu. Právě proto designéři společnosti HONOR zpracovali každý hranol jinak, přičemž některé z nich odrážejí veškeré přicházející světlo a jiné pouze část. Tím je zajištěno, že odraz zadní strany je nesouvislý a vytváří fascinující záblesky světla a stínu. HONOR 9X je navíc vybaven technologií „haló gradientu“, která dodává zadní straně telefonu okouzlující vizuální efekty.

Spojení designu a funkčnosti

HONOR 9X je ale více než jen hezkým designem, Jeho největší předností je ucelené sloučení přívětivých funkcí do elegantního designu. Jedna funkce, se kterou vyčnívá, je vysouvací kamera. Začleněním zasouvacího designu selfie kamera nezasahuje do LCD displeje a dává modelu 9X nenarušený FullView displej.

Nejvíce úsilí bylo věnováno designu vysouvací kamery, kde pracovali s více nápady počínaje rotačním modelem až po design, který zabíral téměř celou šířku zařízení. Konečný návrh splnil cíl skrýt přední kameru do dostatečně malého řešení, aby nezpůsobil HONOR 9X příliš velkým nebo těžkým produktem.

Telefon se pohodlně drží v ruce díky zadní straně, která disponuje 3D zakřivenými hranami a ultra úzkým bočním rámem. Materiály použité na zadní stranu telefonu jsou odolnější a lehčí než běžné sklo. HONOR 9X si zachovává 3,5mm jack a poskytuje všestranný zážitek z poslechu hudby. HONOR 9X má také USB konektor typu C pro snadné a pohodlné nabíjení.

