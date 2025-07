Hledáte osvěžení na léto?

Díky širokému sortimentu si vybere opravdu každý. Nabídka čítá jak menší modely, které ocení hlavně děti, tak i prostorné rodinné bazény. Montáž je jednoduchá a zvládnete ji bez odborné pomoci. Ať už hledáte nadzemní bazén jen na sezónu, nebo stabilní celoroční bazén, Marimex nabízí řešení na míru každé zahradě i rozpočtu. V kombinaci s filtrací, vhodnou bazénovou chemií, příslušenstvím a možností připojení solárního ohřevu získáte pohodlí, čistotu a teplotu vody přesně podle vašich představ. Dopřejte si léto plné radosti, bez přeplněných koupališť, kdykoliv a s kýmkoliv chcete. Váš čas být spolu, to je Marimex.

A k bazénu si pořiďte i solární sprchu

Pod pojmem letní osvěžení si každý automaticky vybaví koupání v bazénu, v moři, nebo v rybníku. Ale co když už máte dovolenou za sebou a bazén se vám na zahradu nevejde? Na řadu přicházejí solární sprchy! Jsou velmi úsporným řešením, a to nejen co se prostorové náročnosti týče. Užívání solárních sprch je také spojeno s ekonomickými důvody a se snižováním nákladů na ohřev vody. Díky využívání slunečních paprsků se navíc významně snižuje ekologické zatížení. Oblíbené jsou zejména na místech, kde není prakticky žádný jiný způsob ohřevu teplé užitkové vody, nebo kde jsou vyžadovány minimální výdaje na její provoz. Ideálně u bazénů, na zahradě, u rodinných domů, v kempu u chat i chalup.

A nezapomeňte na Bazénovou chemii

Všechny nečistoty nelze vidět pouhým okem. Stojatá voda v bazény vytváří ideální prostředí pro různé mikroorganismy, které je potřeba odstraňovat pomocí dezinfekčních prostředků. Ke zjištění stavu vody pomáhají testovací soupravy a proužky. Díky nim lze zjistit koncentraci chloru i pH vody a včas tak zabránit nechtěným řasám, tvorbě zákalů či podráždění pokožky. Kontrola hodnot by měla probíhat alespoň jednou týdně. Správně vyvážené pH dokáže ušetřit značnou část nákladů na další bazénovou chemii a jeho ideální hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 6,8 až 7,2. Chlor se do bazénové vody uvolňuje rozpouštěním chlorových přípravků za účelem dezinfekce. Příklady takových přípravků jsou například Chlor Triplex, Chlor Komplex nebo Mini Tablety. S projasněním vody pak pomůže Vločkovač nebo Projasňovač a řasy odstraní přípravky Stop řasám, Chlor Šok a Super chlor šok.

O Marimexu?

