Hledání vnitřního klidu ve zvuku

V době, kdy je klid vzácností, se stále více žen obrací k přirozenějším formám péče o sebe. Jednou z nich je i sound healing – práce se zvukem a vibracemi, které dokážou citlivě ovlivňovat tělo i mysl.
„Sound healing není o tom něco dělat. Je o tom dovolit si být,“ říká Bára Nejedlá, lektorka jógy a průvodkyně hudebními lázněmi, která tuto metodu přináší do českého prostředí s důrazem na bezpečí, citlivost a individualitu prožitku. K práci se zvukem ji přivedla osobní zkušenost z Bali, kde poprvé zažila hluboký účinek hudební lázně – moment, kdy se, jak sama popisuje, tělo i mysl na chvíli úplně ztišily.
Dnes ve své praxi vytváří prostor, ve kterém není potřeba nic dokazovat. Stačí zpomalit, vnímat a postupně se vracet k sobě. Právě schopnost naladit se na aktuální potřeby jednotlivce patří k tomu, co její klienti popisují jako nejvýraznější součást její práce.
Její přístup stojí na kombinaci různých hudebních nástrojů – od křišťálových mís přes gong až po jemné zvonkohry či práci s hlasem. Vzniká tak jedinečný „orchestr“, který reaguje na aktuální potřeby těla. Sound healing navíc přirozeně propojuje se somatickými a mindfulness technikami, jež podporují regulaci nervového systému a prohlubují celkový prožitek.
Samotná hudební lázeň není o výkonu. Naopak – stačí se pohodlně uložit, zavřít oči a nechat zvuk působit. Bez tlaku, bez očekávání. V přítomném okamžiku se může začít dít to podstatné: uvolnění napětí, zklidnění mysli a návrat k vlastnímu tělu.
Nejde přitom o ezoteriku, ale o vědomé využití vibrací, které mají prokazatelný vliv na nervový systém. Harmonický zvuk pomáhá regulovat stres a navozuje stav hluboké relaxace. Pocity lehkosti, vnitřního klidu a nové energie často přetrvávají ještě dlouho po skončení.
Sound healing tak nepředstavuje pouhý trend, ale spíše tichý návrat k přirozenosti. K prostoru, kde není potřeba nic dokazovat – jen být.
Foto: Aneta Bubníková