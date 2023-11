Hitem letošních Vánoc jsou perníčkové dekorace

Tradice v moderním hávu

Perníčkové Vánoce

„Víme, jak je tento druh ozdob oblíbený, ale také jsme si uvědomovali, že mnoho dnešních žen nemá dost času a třeba i zručnosti a trpělivosti, aby vytvářely tradiční ozdoby ze skutečného perníku,“ vysvětluje pohnutky návrhářka Jitka Králová. A právě proto spolu s dalšími kolegy sestavila výhradně pro společnost Mountfield pět vánočních stylů, z nichž nejzajímavějším je právě ten perníčkový. Jedná se o unikátní tematickou kolekci obsahující ozdoby z moderních i přírodních materiálů, plyšové figurky a další dekorace. Včetně třeba svátečních svíček s omamnou vůní svařeného vína, perníčků či vánočního cukroví. „S trochou nadsázky říkám, že si díky tomu můžete v obýváku nebo dětském pokoji vykouzlit vánoční perníkovou chaloupku, ale bez té zlé čarodějnice,“ usmívá se návrhářka Králová.

Další novinky letošních Vánoc

Jiskřivé Vánoce

Milým překvapením pro každého, kdo si chce jinak než loni vyzdobit svůj byt, budou i další čtyři vánoční styly. Například severský styl navazuje na jednoduchý a velmi oblíbený skandinávský design. Tradiční styl pak odkazuje na nejkrásnější atmosféru českých vánočních svátků. Styl jiskřivý snad není potřeba popisovat, v tom slovu je obsaženo vše. A pak je tu ještě styl zasněžený, který je červeno bílý. Jitka Králová tvrdí, že právě tyto elegantní barvy se skvěle vyjímají na pozadí sytě zeleného jehličí kavkazské jedle dovezené přímo z Dánska a skvěle zapadnou například do moderně zařízených interiérů.

Inspirace místo komerce

Vánoční stůl s dekoracemi z Mountfieldu

České rodiny věnují slavnostní výzdobě svých bytů, domů i zahrad velkou péči. A často hledají i novou inspiraci. „Jsme si toho vědomi, a proto přicházíme našim zákazníků naproti,“ říká Kateřina Toupalová, specialistka na vánoční sortiment z Mountfieldu. „Bylo by asi nejsnazší vyložit zboží do regálů, jako to dělají mnozí jiní. Ale to jsme nechtěli. Proto jsme se spojili s bytovými designéry a vytvořili jsme pro naše zákazníky v každé prodejně naprosto unikátní vánoční expozice. Ty zahrnují dokonce i ukázky slavnostně prostřených stolů v několika různých stylech. Věříme, že se díky tomu mohou lidé při návštěvě našich prodejen inspirovat a vykouzlit si doma svátky ještě krásnější než minulý rok,“ říká Toupalová.

Výběr je obrovský

Vánoční dekorace z Mountfieldu

„Ve firemních prodejnách a v e-shopu si už teď mohou zákazníci vybírat z více než 1200 druhů ozdob a dekorací, které se dají vzájemně kombinovat,“ doplňuje Kateřina Toupalová. Je mezi nimi široký sortiment oblíbených závěsných koulí od českých výrobců nebo několik desítek druhů adventních a ozdobných věnců z přírodních materiálů a víc než 160 typů vonných svíček. Pro děti je nachystáno na 70 druhů plyšových skřítků, sobů i sněhuláků. Nechybí ani více než 170 druhů energeticky úsporných interiérových a venkovních světelných dekorace, LED řetězy a figurky. Dodejme, že tato česká společnost je už po řadu let největším tuzemským prodejcem vánočního zboží s víc než třetinovým podílem na trhu. Jen loni se v jejích prodejních centrech prodalo skoro milion dekorací. „Právě díky vysokým odběrům jsme byli schopni u dodavatelů vyjednat pro naše zákazníky velmi nízké ceny, takže všechny vánoční dekorace můžeme nyní nabízet s předvánočními slevami 30 % až 60 %,“ uzavírá Kateřina Toupalová.

