Helping Dolls uzavře galavečer a charitativní aukce

Komerční sdělení   14:00
V pondělí 8. června 2026 vyvrcholí jedenáctý ročník charitativního projektu Helping Dolls slavnostním Galavečerem Helping Dolls, který se uskuteční od 17:30 hodin v reprezentativních prostorách generálního partnera projektu společnosti Saga Praha s.r.o., Daimlerova 2296/2, Praha 4 – Chodov.

11. ročník Helping Dolls vyvrcholí slavnostním galavečerem a charitativní aukcí. | foto: Archiv ShutterstockShutterstock

Projekt Helping Dolls již jedenáctým rokem propojuje svět umění, módy, hudby a společenské odpovědnosti s cílem pomáhat tam, kde je pomoc nejvíce potřeba. Součástí slavnostního večera bude tradiční charitativní aukce originálních panenek a uměleckých děl vytvořených významnými osobnostmi české kulturní a umělecké scény. Celý výtěžek z aukce bude přerozdělen na podporu charitativních a veřejně prospěšných projektů.

Tváří letošního ročníku se stala desetiletá Rebeka Hreňová, statečná dívka, která překonala závažné onkologické onemocnění – Burkittův lymfom. Přestože sama prošla náročnou léčbou, rozhodla se pomáhat dalším dětem, které dnes procházejí podobně těžkou životní zkouškou.

11. ročník Helping Dolls vyvrcholí slavnostním galavečerem a charitativní aukcí.

Rebeka vytvořila dvě symbolické panenky s názvem Naděje. Výtěžek z aukce první panenky bude věnován na podporu malých onkologických pacientů. Druhá panenka pomůže dětem trpícím vzácným a velmi bolestivým onemocněním známým jako nemoc motýlích křídel. Svým gestem tak Rebeka symbolicky podává ruku dětem, které právě bojují s těžkou nemocí, a přináší jim naději.

O kulturní program galavečera se postará iDance Studio Ostrava se speciálním tanečním vystoupením. Na pódiu se představí také ambasadorky projektu Annamária d’ Almeida, Alžběta Kolečkářová, Hana Holišová a Zuzana Gamboa spolu s dalšími předními osobnostmi české pop music a hosty z oblasti kultury, umění a společenského života.

Helping Dolls dlouhodobě propojuje kreativitu, empatii a solidaritu. Do projektu se každoročně zapojují designéři, módní tvůrci, umělci i veřejně známé osobnosti, které prostřednictvím své tvorby pomáhají dětem i dalším potřebným.

Výtěžek letošní aukce bude rozdělen mezi několik organizací a projektů. Helping Dolls podpoří Fond ohrožených dětí, konkrétně zařízení Klokánek v Praze a Ústeckém kraji, psychologickou poradnu pro malé onkologické pacienty ve spolupráci s Nadačním fondem Krtek, dětskou onkologii a Nadaci DEBRA, která pomáhá dětem trpícím nemocí motýlích křídel.

Projekt zároveň podpoří ochranu přírody prostřednictvím iniciativy Daruj křídla, zaměřené na ochranu ohrožených druhů ptáků a podporu záchranných stanic pro volně žijící živočichy, například Javornických čumáčků.

Součástí pomoci bude také podpora kulturních a vzdělávacích aktivit. Helping Dolls se zapojí do podpory záchrany sklářských muzeí v Kamenickém Šenově a ve Varnsdorfu a podpoří studentskou iniciativu UMPRUM včetně vydání knihy představující práce studentů.

„Helping Dolls je projekt, který propojuje lidi napříč profesemi – od umělců a designérů až po osobnosti veřejného života. Společně se snažíme pomáhat tam, kde je to skutečně potřeba. Věřím, že když se spojí kreativita, empatie a dobrá vůle, může vzniknout něco výjimečného – projekt, který nejen inspiruje, ale především přináší konkrétní pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují,“ říká zakladatel projektu Helping Dolls František Anděl.

Helping Dolls tak i ve svém 11. ročníku potvrzuje, že propojení umění, solidarity a společenské odpovědnosti může přinášet skutečnou a konkrétní pomoc.

