GSG Praha: Škola, kde studenti trénují hlavu i tělo

Komerční sdělení   10:00
Moderní vzdělání, sport i esporty pod jednou střechou. GSG Praha zve na Den otevřených dveří, kde si studenti i rodiče mohou vyzkoušet, jak vypadá škola budoucnosti v praxi.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Škola, kde studenti trénují hlavu i tělo. | foto: Archiv GSG Praha

Jak může vypadat škola, která drží krok s dobou a zároveň nezapomíná na zdravý pohyb, disciplínu a osobní rozvoj? Odpověď nabízí Gymnázium a Sportovní gymnázium se zaměřením na esporty (GSG Praha), které propojuje klasické gymnaziální vzdělání se světem sportu, moderních technologií a digitálních dovedností.

Škola, kde studenti trénují hlavu i tělo.

Studenti tu nejsou jen pasivními posluchači – jsou v hlavní roli. Vedle běžné výuky se zapojují do sportovních tréninků, práce s profesionální technikou i týmové spolupráce, která je klíčová nejen v esportech, ale i v běžném životě. Škola klade důraz na vyváženost: rozvoj intelektu, fyzické kondice i mentální odolnosti.

Škola, kde studenti trénují hlavu i tělo.

Jak to celé funguje naživo, si mohou zájemci vyzkoušet během Dne otevřených dveří, který se koná 12. února 2026 od 15 hodin v kampusu FTVS UK v Praze 6. Součástí programu budou také talentové zkoušky nanečisto, díky nimž si studenti mohou bez stresu ověřit své schopnosti a získat cennou zpětnou vazbu.

Škola, kde studenti trénují hlavu i tělo.

Den otevřených dveří je ideální příležitostí pro rodiče i budoucí studenty nahlédnout do prostředí školy, poznat učitele, trenéry i samotné studenty a zjistit, zda je GSG Praha tou správnou volbou pro jejich budoucnost.

Škola, kde studenti trénují hlavu i tělo.
Škola, kde studenti trénují hlavu i tělo.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Itálie zklamání, Německo trapas. Které olympijské kolekce budily nejvíc emocí

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Češi nastoupili na čtyřech...

Zahájení olympiády bylo již tradičně také o módě. Jak vidno, řada národů nástupové kolekce neřeší tak jako my, spokojila se s prostými bundami. Příjemná překvapení v podobě neotřelých oděvů si...

Žiju si skvěle, ale je mi smutno. Pro rodinu mého muže jsem chudinka z Východu

Ilustrační snímek

Dům či byt, který člověk považuje za domov, lze najít kdekoli na světě, ale ten pravý je většinou jen jeden. A hlavně vás tam musí mít rádi. Což na vlastní kůži pocítila Alžběta, která se provdala do...

Příliš štíhlé celebrity. Za extrémním hubnutím jsou často injekce

Některé osobnosti jsou štíhlé až příliš a jejich fanoušci o ně mají strach.

V minulosti se mluvilo o jejich kilech navíc a doporučovali jim hubnutí. Dnes jsou štíhlé příliš a pro změnu jim radí, aby se najedly. Řeč je o slavných osobnostech, které za sebou mají výraznou...

Potraviny, které nastartují metabolismus a pomohou s hubnutím

Ilustrační snímek

Metabolismus je často zmiňovaný pojem, zejména v souvislosti s hubnutím a zdravím. Mnoho lidí touží po „rychlejším metabolismu“, který by usnadnil spalování kalorií a podpořil vitalitu. Ačkoli jeho...

Dělej blbosti a nes důsledky. Trendem sociálních sítí je FAFO rodičovství

Ilustrační snímek

Tvrdý a nekompromisní přístup k výchově – takový je nový trend rodičovství, který právě koluje na sociálních sítích. Metoda FAFO je zkratkou hesla, které by se dalo volně přeložit jako: Dělej...

GSG Praha: Škola, kde studenti trénují hlavu i tělo

Komerční sdělení
Škola, kde studenti trénují hlavu i tělo.

Moderní vzdělání, sport i esporty pod jednou střechou. GSG Praha zve na Den otevřených dveří, kde si studenti i rodiče mohou vyzkoušet, jak vypadá škola budoucnosti v praxi.

10. února 2026

S migrénou se učím žít. První záchvat přišel tři měsíce po porodu

Ilustrační fotografie

Až do devětatřiceti let jsem žila aktivně, vychovávala tři děti, věnovala se rodině a sportu. Pak přišel náhlý zlom. Tři měsíce po porodu nejmladšího syna. Čtenářka Daniela napsala další díl seriálu...

10. února 2026

Zamilujte si módu z hlubin oceánu. Takto se nosí zelenomodrá

Obrovským kladem je, že zelená barva koresponduje s blonďatou kšticí, stejně...

Jedna z nejvýraznějších barev roku v sobě spojuje eleganci temné noci a svěžest oceánu. Zelenomodrá otevírá prostor pro stylingové experimenty.

10. února 2026

Itálie zklamání, Německo trapas. Které olympijské kolekce budily nejvíc emocí

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Češi nastoupili na čtyřech...

Zahájení olympiády bylo již tradičně také o módě. Jak vidno, řada národů nástupové kolekce neřeší tak jako my, spokojila se s prostými bundami. Příjemná překvapení v podobě neotřelých oděvů si...

10. února 2026

Krásná i v chladu a mrazech. Dejte pleti tu nejlepší péči

Ilustrační snímek

Nízké teploty, vítr a suchý vzduch představují pro tvář i make-up opravdovou výzvu. Zeptali jsme se, jaké textury volit a čemu se vyhnout, aby líčení zůstalo svěží po celý den. Odpovídá vizážistka...

9. února 2026

Co vám přinese nový týden? Horoskop od 9. února pro všechna znamení

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

9. února 2026

Lucie Výborná: Neúspěchů bylo v životě hodně, už je ale neberu úkorně

Premium
Lucie Výborná

Opustila rozhlas, ale ne samu sebe. Moderátorka Lucie Výborná vypráví, jak si musela položit otázku: A co já? Taky o komfortních zónách, ze kterých je potřeba vystupovat. O tichu antarktické pláně. O...

9. února 2026

Únorové pokrmy, které vás nadchnou harmonií chutí

Komerční sdělení
Únorové pokrmy, které vás nadchnou harmonií chutí

Jak vypadá únor v restauracích Tady chutná?

8. února 2026

Imunitu podpoříte nejen vitaminy. Zkuste taky spát a odpočívat

ilustrační snímek

V zimě na vás číhá nejen spousta bacilů, svou daň si vybírají i krátké chladné dny bez dostatku slunce. Výsledkem je, že se cítíte často unavení, malátní, nic se vám nechce… Co s tím?

8. února 2026

Správná péče v šestinedělí: proč nespěchat a dát tělu čas

Ilustrační snímek

Šestinedělí není vhodnou dobou na lámání rekordů. S mateřskou rolí je potřeba se sžít pomalu, krok za krokem, a dopřát si prostor k tomu, aby se žena v „novém“ těle i životní roli cítila dobře a byla...

8. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Druhé mládí pro vaše vlasy

Komerční sdělení
Marionnaud představuje Protocole Seconde Jeunesse: Druhé mládí pro vaše vlasy

Marionnaud představuje Protocole Seconde Jeunesse.

7. února 2026

Příliš štíhlé celebrity. Za extrémním hubnutím jsou často injekce

Některé osobnosti jsou štíhlé až příliš a jejich fanoušci o ně mají strach.

V minulosti se mluvilo o jejich kilech navíc a doporučovali jim hubnutí. Dnes jsou štíhlé příliš a pro změnu jim radí, aby se najedly. Řeč je o slavných osobnostech, které za sebou mají výraznou...

7. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.