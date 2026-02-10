Jak může vypadat škola, která drží krok s dobou a zároveň nezapomíná na zdravý pohyb, disciplínu a osobní rozvoj? Odpověď nabízí Gymnázium a Sportovní gymnázium se zaměřením na esporty (GSG Praha), které propojuje klasické gymnaziální vzdělání se světem sportu, moderních technologií a digitálních dovedností.
Studenti tu nejsou jen pasivními posluchači – jsou v hlavní roli. Vedle běžné výuky se zapojují do sportovních tréninků, práce s profesionální technikou i týmové spolupráce, která je klíčová nejen v esportech, ale i v běžném životě. Škola klade důraz na vyváženost: rozvoj intelektu, fyzické kondice i mentální odolnosti.
Jak to celé funguje naživo, si mohou zájemci vyzkoušet během Dne otevřených dveří, který se koná 12. února 2026 od 15 hodin v kampusu FTVS UK v Praze 6. Součástí programu budou také talentové zkoušky nanečisto, díky nimž si studenti mohou bez stresu ověřit své schopnosti a získat cennou zpětnou vazbu.
Den otevřených dveří je ideální příležitostí pro rodiče i budoucí studenty nahlédnout do prostředí školy, poznat učitele, trenéry i samotné studenty a zjistit, zda je GSG Praha tou správnou volbou pro jejich budoucnost.