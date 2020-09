Všechno se točí okolo grilování!





Vyrazit na čerstvý vzduch, osvěžit se ciderem a klidně jej zapojit i do grilování, to je trend letošní grilovací sezóny. Cider Strongbow připravil interaktivní mapu celé republiky, kde můžete narazit na veřejná griloviště. Najdete tam místa, kam si bez postihu můžete donést vlastní gril a grilovat, ale i ta místa, na kterých jsou dostupné veřejné grily k zapůjčení nebo ohniště, která jsou taky připravena k využití. Pokud budete vědět o dalších grilovacích možnostech, můžete se o ně podělit s ostatními a přidat je do mapy.

Tak na nic nečekejte a vyrazte za grilováním do přírody. Sbalte si něco na zub, deku a některý z lahodných ciderů od Strongbow. Ať už jde o sladší varianty Strongbow Dark Fruit a Gold Apple nebo sušší profil novinek Citrus Edge a Cucumber & Mint. Se Strongbow ciderem se nedá šlápnout vedle.

SOUTĚŽ

Na našich instagramových profilech jenprozeny a Cosmopolitan můžete soutěžit o dva grily a zásobu Strongbow a užít si ještě pořádnou grilovačku s přáteli v babím létě!