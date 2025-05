Greenall’s: Gin v papírové lahvi – půvab chutí s ohledem na přírodu.

Petr je milující manžel a otec, kvůli obezitě však rodinu dlouhodobě zanedbává. Nyní se rozhodl změnit svůj život od základů. Je tu však jedno velké ale, a to Petrova nevyřešená a velmi traumatická...

Naše tělo je mnohem moudřejší, než si myslíme. Dokáže nám přesně říct, co se uvnitř něj děje a co právě ze všeho nejvíc potřebuje. Zejména střevní mikrobiom je v „tomto oboru“ mistr!

Příběh Anety: Náš vztah už je jen šeď a rutina. Mám se s přítelem rozejít?

Svého současného přítele jsem poznala na střední škole, když jsme se spolužačkami z ekonomky chodily na praxi do jedné firmy v našem městě. Mně tehdy bylo 16 let, jemu 22. Byla to láska na první...