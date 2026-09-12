Globální dopad zubního kazu

Tato čísla ukazují, že zubní kaz rozhodně není jen drobným dětským problémem. Může se objevit již krátce po prořezání prvních zubů a bez odpovídající prevence či léčby může vést k bolesti, infekci a potížím s jídlem nebo spánkem. WHO rovněž upozorňuje, že zubní kaz u dětí často vede k absenci ve škole.
Onemocnění, kterému lze předcházet, přesto zůstává velmi rozšířené
Zubní kaz vzniká v důsledku působení bakterií v zubním plaku, které přeměňují cukry z potravin a nápojů na kyseliny, jež postupně poškozují zub. Riziko se zvyšuje při časté konzumaci volných cukrů, nedostatečném příjmu fluoridu a nedostatečném odstraňování zubního plaku. Zubnímu kazu lze přitom do značné míry předcházet a v počátečních stadiích jej lze léčit. Právě proto je jeho rozsah tak znepokojivý. Navzdory dostupnosti účinných preventivních opatření zůstává přístup k zubní péči a spolehlivým zdravotním informacím nerovnoměrný. Děti ze zranitelnějšího sociálního a ekonomického prostředí nesou nepoměrně větší část této zátěže.
„Více než půl miliardy dětí postižených zubním kazem v mléčných zubech není jen statistika týkající se zubního zdraví. Poukazuje na významnou výzvu pro veřejné zdraví, která začíná již v raném věku a může ovlivnit každodenní život dítěte. Mléčné zuby jsou někdy považovány za méně důležité, protože je nakonec nahradí zuby stálé. Ve skutečnosti však vyžadují náležitou péči od okamžiku, kdy se objeví. Dobrou zprávou je, že mnoha případům zubního kazu lze předcházet jednoduchými každodenními návyky, přístupem ke spolehlivým informacím a pravidelnou péčí o chrup,“ říká Iwona Przybylska, CEE Oral Health Lead.
Z pohledu zdraví nejsou mléčné zuby jen dočasné
Mléčné zuby pomáhají dětem správně jíst a mluvit a zároveň udržují prostor pro stálé zuby. Onemocnění v této fázi může způsobit okamžitou bolest a nepohodlí, zatímco léčba může představovat další zátěž pro děti i jejich rodiny.
Péče o ústní dutinu dětí by měla zohledňovat také fázi jejich vývoje. Sklovina mléčných zubů je tenčí než sklovina stálých zubů, a proto je jejich správná ochrana obzvláště důležitá. Podrobnější informace o vývoji zubní skloviny a její náchylnosti k poškození budou představeny v samostatném materiálu této série. WHO doporučuje čistit si zuby dvakrát denně zubní pastou s obsahem fluoridu 1 000–1 500 ppm. Pravidelné zubní prohlídky mohou pomoci odhalit počínající změny ještě předtím, než začnou způsobovat viditelné příznaky.
Zdraví ústní dutiny vyžaduje širší přístup
Snižování výskytu zubního kazu nemůže spočívat pouze na jednotlivých rodinách. WHO vyzývá k většímu důrazu na prevenci, lepší dostupnosti základní péče o ústní zdraví a začlenění péče o ústní dutinu do širších politik v oblasti veřejného zdraví. Své místo zde mají zdravotničtí pracovníci, školy, veřejné instituce i firmy. Období návratu do školy představuje mimořádně vhodnou příležitost k posílení zdravých návyků a postavení péče o ústní zdraví po bok dalších zásadních aspektů zdraví a pohody dětí.
Haleon tento přístup podporuje prostřednictvím svých vědeckých odborných znalostí, vzdělávacích aktivit a značek zaměřených na zdraví ústní dutiny, mezi něž patří Sensodyne a Odol. Společnost spolupracuje se zdravotnickými odborníky a dalšími partnery s cílem zlepšit dostupnost srozumitelných informací založených na vědeckých důkazech a pomoci lidem pečovat o zdraví jejich ústní dutiny v různých životních etapách. Jako společnost, jejímž cílem je přinášet lidem lepší každodenní zdraví s lidským přístupem, Haleon věří, že prevence, vzdělávání a přístup k informacím založeným na vědeckých důkazech jsou klíčem ke zlepšení zdraví ústní dutiny v celé společnosti.