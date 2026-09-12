Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Globální dopad zubního kazu

Komerční sdělení   10:00

510 milionů dětí a jeden opomíjený zdravotní problém: globální dopad zubního kazu. | foto: Archiv: Haleon

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
S návratem dětí do škol upozorňují údaje Světové zdravotnické organizace na zdravotní problém, který se dotýká rodin po celém světě. Odhaduje se, že zubní kaz postihuje 510 milionů dětí v jejich mléčných zubech. Zubní kaz je celosvětově nejrozšířenějším neinfekčním onemocněním.

Tato čísla ukazují, že zubní kaz rozhodně není jen drobným dětským problémem. Může se objevit již krátce po prořezání prvních zubů a bez odpovídající prevence či léčby může vést k bolesti, infekci a potížím s jídlem nebo spánkem. WHO rovněž upozorňuje, že zubní kaz u dětí často vede k absenci ve škole.

Onemocnění, kterému lze předcházet, přesto zůstává velmi rozšířené

Zubní kaz vzniká v důsledku působení bakterií v zubním plaku, které přeměňují cukry z potravin a nápojů na kyseliny, jež postupně poškozují zub. Riziko se zvyšuje při časté konzumaci volných cukrů, nedostatečném příjmu fluoridu a nedostatečném odstraňování zubního plaku. Zubnímu kazu lze přitom do značné míry předcházet a v počátečních stadiích jej lze léčit. Právě proto je jeho rozsah tak znepokojivý. Navzdory dostupnosti účinných preventivních opatření zůstává přístup k zubní péči a spolehlivým zdravotním informacím nerovnoměrný. Děti ze zranitelnějšího sociálního a ekonomického prostředí nesou nepoměrně větší část této zátěže.

Shutterstock

Více než půl miliardy dětí postižených zubním kazem v mléčných zubech není jen statistika týkající se zubního zdraví. Poukazuje na významnou výzvu pro veřejné zdraví, která začíná již v raném věku a může ovlivnit každodenní život dítěte. Mléčné zuby jsou někdy považovány za méně důležité, protože je nakonec nahradí zuby stálé. Ve skutečnosti však vyžadují náležitou péči od okamžiku, kdy se objeví. Dobrou zprávou je, že mnoha případům zubního kazu lze předcházet jednoduchými každodenními návyky, přístupem ke spolehlivým informacím a pravidelnou péčí o chrup,“ říká Iwona Przybylska, CEE Oral Health Lead.

Z pohledu zdraví nejsou mléčné zuby jen dočasné

Mléčné zuby pomáhají dětem správně jíst a mluvit a zároveň udržují prostor pro stálé zuby. Onemocnění v této fázi může způsobit okamžitou bolest a nepohodlí, zatímco léčba může představovat další zátěž pro děti i jejich rodiny.

Shutterstock

Péče o ústní dutinu dětí by měla zohledňovat také fázi jejich vývoje. Sklovina mléčných zubů je tenčí než sklovina stálých zubů, a proto je jejich správná ochrana obzvláště důležitá. Podrobnější informace o vývoji zubní skloviny a její náchylnosti k poškození budou představeny v samostatném materiálu této série. WHO doporučuje čistit si zuby dvakrát denně zubní pastou s obsahem fluoridu 1 000–1 500 ppm. Pravidelné zubní prohlídky mohou pomoci odhalit počínající změny ještě předtím, než začnou způsobovat viditelné příznaky.

Zdraví ústní dutiny vyžaduje širší přístup

Snižování výskytu zubního kazu nemůže spočívat pouze na jednotlivých rodinách. WHO vyzývá k většímu důrazu na prevenci, lepší dostupnosti základní péče o ústní zdraví a začlenění péče o ústní dutinu do širších politik v oblasti veřejného zdraví. Své místo zde mají zdravotničtí pracovníci, školy, veřejné instituce i firmy. Období návratu do školy představuje mimořádně vhodnou příležitost k posílení zdravých návyků a postavení péče o ústní zdraví po bok dalších zásadních aspektů zdraví a pohody dětí.

Shutterstock

Haleon tento přístup podporuje prostřednictvím svých vědeckých odborných znalostí, vzdělávacích aktivit a značek zaměřených na zdraví ústní dutiny, mezi něž patří Sensodyne a Odol. Společnost spolupracuje se zdravotnickými odborníky a dalšími partnery s cílem zlepšit dostupnost srozumitelných informací založených na vědeckých důkazech a pomoci lidem pečovat o zdraví jejich ústní dutiny v různých životních etapách. Jako společnost, jejímž cílem je přinášet lidem lepší každodenní zdraví s lidským přístupem, Haleon věří, že prevence, vzdělávání a přístup k informacím založeným na vědeckých důkazech jsou klíčem ke zlepšení zdraví ústní dutiny v celé společnosti.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Úsporná princezna Anna. V 76 letech obléká šaty, které nosila v osmnácti

Princezna Anna v letech 2026 a 1969

„Nakupujte ve vlastním šatníku,“ říká jedno ještě ne zcela okřídlené přísloví. Britská princezna Anna to dělala dlouho předtím, než to bylo cool. Udržitelného přístupu k módě se drží i dnes. Protože...

Odešli příliš brzy. Hvězdy, kterým náhlá smrt ukončila zářnou kariéru

Zrovna když jejich sláva prudce stoupala, přišly tyto hvězdy o životy.

Bleskový vzestup a nečekaný pád. Nahlédněte do osudů světových talentovaných hvězd, jejichž slibně rozjetou kariéru krutě utnula náhlá smrt. V galerii připomínáme ikony, které odešly na vrcholu sil,...

Dokonalé křivky Penny Lane berou dech. Kráska ví, jak na sebe strhnout pozornost

Penny je opravdu půvabná.

Penny Lane je známá především jako vítězka soutěže Sports Illustrated Swimsuit, holistická koučka a příležitostná herečka. Díky své naprosto dokonalé postavě učarovala mužům i ženám a kdokoli se s ní...

Jak dětem otrávit školu a vzít sebevědomí? Tyto rodičovské věty jsou jako jed

ilustrační snímek

Začátek školního roku znamená nejen zvýšené požadavky na rodinný rozpočet, ale s příchodem září také v mnohých rodinách stoupá tlak na výkon, nervy se dávají na pochod a otcové a matky školáků se...

V 68 letech řádí v korzetu a krajkovém negližé. Letošní léto patří Madonně

Madonna během červnového koncertu na Times Square vystoupila v odvážném modelu.

Popové hvězdě Madonně táhne na sedmdesát, s přibývajícím věkem však rozhodně nezpomaluje. Naopak. Nové album, lifting obličeje a vztah s výrazně mladším partnerem jako by jí vlily do žil novou mízu a...

Globální dopad zubního kazu

Komerční sdělení
510 milionů dětí a jeden opomíjený zdravotní problém: globální dopad zubního...

S návratem dětí do škol upozorňují údaje Světové zdravotnické organizace na zdravotní problém, který se dotýká rodin po celém světě. Odhaduje se, že zubní kaz postihuje 510 milionů dětí v jejich...

12. září 2026

Ženich couvl. Nevěsta oslavila svatbu v Toskánsku se třiceti hosty sama

Ženich ji týden před svatbou opustil. Nevěsta přesto odjela do Itálie a vdávala...

Osmnáct měsíců plánovala Katherine Jonesová vysněnou svatbu v Toskánsku. Týden před obřadem ale přišel zlom, který měl celý plán pohřbít. Ženich se rozhodl, že se ženit nebude. Místo rušení letenek,...

12. září 2026

Horoskop pro všechna znamení na 38. týden roku 2026

Ilustrační foto

Září je v plném proudu, jak se nám bude podle hvězd dařit v následujícím týdnu? Býci, získáte větší nadhled nad svými vztahy, tak si vylaďte partnerství, rodičovství i kamarády. Štíři, na všechny...

12. září 2026

Bolí vás záda ze sezení? Fyzioterapeutka radí, co během dne změnit

Ilustrační fotografie

Bolí vás po dni u počítače záda nebo máte ztuhlý krk? Problém nemusí být v tom, že sedíte „špatně“, ale že v jedné poloze zůstáváte příliš dlouho. Fyzioterapeutka Lenka Vojtovič radí, jak sezení...

12. září 2026

Charismatický šansoniér GAROU se vrací do Prahy

Komerční sdělení
Charismatický šansoniér GAROU se vrací do Prahy .

Kanadský zpěvák GAROU vystoupí se svou kapelou v rámci evropského tour „The Best of“ na jediném koncertě v České republice, a to 2. 10. 2026 v Kongresovém centru Praha.

11. září 2026

Barva plná lesku: Garnier Olia má novou beauty posilu

Komerční sdělení
Barva plná lesku: Garnier Olia má novou beauty posilu.

Toužíte po intenzivní barvě, hebkých vlasech a oslnivém lesku? Garnier Olia spojuje sílu květinových olejů s barvením bez amoniaku. A teď přidává novinku Olia Gloss pro rychlé oživení barvy.

11. září 2026

„Spočítej mi to“ je špatně. Učitel ukazuje, jak má dítě používat umělou inteligenci

Premium
Daniel Pražák učí přírodopis, dějepis a focení na veřejné základní škole. Školí...

Umělá inteligence mění školu, ale učitele podle pedagoga nenahradí. Pakliže tedy nebudou dětem pouze přeříkávat učebnice. Jak učit s AI děti? Klíčové je učit je ověřovat, přemýšlet, nebát se chyb...

11. září 2026

V 68 letech řádí v korzetu a krajkovém negližé. Letošní léto patří Madonně

Madonna během červnového koncertu na Times Square vystoupila v odvážném modelu.

Popové hvězdě Madonně táhne na sedmdesát, s přibývajícím věkem však rozhodně nezpomaluje. Naopak. Nové album, lifting obličeje a vztah s výrazně mladším partnerem jako by jí vlily do žil novou mízu a...

11. září 2026

Hrdá na své křivky. Vyneste své plné tvary v kouscích, které budou slušet

Ilustrační snímek

Mnoho žen bere při oblékání plnější postavu jako výzvu. Styl ale s velikostí nesouvisí. Osvojte si jednoduché tipy, díky kterým se budete cítit pohodlně, sebevědomě a šik, radí stylistka Veronika...

11. září 2026

Když do sebe všechno zapadne a vznikne něco výjimečného

Designérka Natálie Marie Vlčková a DJ a producenta Kenny Rough

Někdy se věci sejdou tak, jako by byly dokonale naplánované. Přitom nejsou. Správní lidé se potkají na správném místě, sedne nálada, hudba i energie a z úplně obyčejné chvíle se najednou stane...

10. září 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Šťavnaté a plné rty i bez injekcí. Zkuste triky naší make-up artistky

ilustrační snímek

Pokud toužíte po šťavnatých a opticky plnějších rtech, nemusíte se nutně nechat opíchat injekcemi. Než se rozhodnete pro nepříjemný zákrok, vyzkoušejte tento snadný videonávod o třech krocích od naší...

10. září 2026

Trocha punku i siesta. Těchto 15 letních rituálů si přeneste i do podzimu

ilustrační snímek

Čas slunce a prázdnin má jinou atmosféru než zbytek roku. Všichni tak trochu zpomalí. I z práce jdeme klidnějším krokem a omrkneme, jak v parku kvetou hortenzie. Pojďme si špetku tohohle pocitu...

10. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet