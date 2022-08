Udělat si domácí ledové frappé není nic složitého. Stačí vám k tomu jen instantní káva a studená voda. A pak jen šejkujete nebo mixujete, dokud nemáte i božskou pěnu. Každý si pak upravuje recept dle své chutě. Do frappé je možné použít i mléko. To se používá jako náhrada za vodu nebo jako kombinace s vodou pro dosažení krémovější konzistence a jemnější chutí. Někteří zase volí bezkofeinovou variantu. Frappé má ale mnoho podob. Ať už s kávou nebo bez ní, tak i se šlehačkou nebo ochuceným sirupem, zmrzlinou nebo kousky ovoce. Na takové je ale lepší si skočit přece jenom do kavárny.

Limitovaná edice frappé

Do konce prázdnin a ještě pár dní v září můžete v Costa Coffee vyzkoušet nové ledové frappé, které baristé standardně připravují bez kávy, ale rádi ji na požádání přidají.

Frappé čokoláda a brownie

Všichni milovníci čokolády vědí, jak dopadne čokoládová tabulka v létě, rozteče se. Proto je nejlepší vychlazená, třeba ve formě frappé čokoláda a brownie. Obsahuje čerstvé mléko, čokoládovo-karamelovou omáčku, čokoládový a vanilkový prášek. Připravuje se v šejkru s rozdrceným ledem, servíruje se na ledu se šlehačkou a brownie drobenkou.

Frappé slaný karamel

Také nastražíte uši a vaše chuťové pohárky mají pohotovost, když slyšíte o slaném karamelu? Ani tato chuť nesmí chybět v nabídce frappé. Podává se na ledu, se šlehačkou a posypky z karamelových perliček.

Třetím do počtu je frappé jahoda a kokos, které potěší i vegany. Baristé ho připravují z kokosového nápoje místo klasického mléka. Dochucen je kokosovým sirupem a jahodovým pyré. Na vrchu je pak rostlinná šlehačka.

Rozdíl je v kávě

Ruku na srdce. Když si dáte v Costa Coffee frappé s kávou, nedostanete úplně „to pravé“ řecké frappé, ale spíše freddo. Nicméně samotný název frappé je u nás tak zažitý, že mu baristé zůstali věrní. A jaký je rozdíl? Ten je v kávě. Zatím co se kávové frappé správně připravuje z instantní kávy, kávový základ fredda je v zrnkové kávě, kterou používá k přípravě kávového „frappé“ i kavárna Costa Coffee. Výsledkem je tedy mnohem kvalitnější kávový nápoj.

Když limitka, tak se vším všudy!

Frappé se obvykle podává ve skle nebo kelímku. Ale ještě více chutná v limitované edici kelímku přímo určených pro tuhle dobrotu. Udrží nápoj déle studený a metalické barvy se vzory jako by volaly „vem si mě“. Tenhle fešák může být váš, když si o něj zasoutěžíte na facebookových stránkách Costa Coffee Czech Republic. Nebo si ho jednoduše koupíte v kterékoliv kavárně a nemusíte čekat na vyhodnocení soutěže, která potrvá celý srpen. Nasávat chladivou atmosféru tak můžete okamžitě.

