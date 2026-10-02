Festival, který bude každý rok mladší.

Debutik nestaví na přehlídce jistot. Zaměřuje se výhradně na režijní debuty a druhé celovečerní filmy – na okamžik, kdy ještě není nic definitivní a film může riskovat. Název je záměrná slovní hříčka: „butik debutů“, pečlivě vybraný prostor pro snímky, které často vznikají s největší naléhavostí, energií a odvahou.
„Prvotiny bývají svobodné, mívají odvahu, jejich tvůrci ještě nejsou známí a všechno je otevřené. Takový festival u nás kupodivu zatím není.“ Jan Hřebejk, patron Debutiku
Město se k filmu nevrací z nostalgie
Festival vyrůstá z příběhu samotného Trutnova. V letech 1963 až 1988 se zde konal Festival mladých, na němž uváděli svá raná díla tvůrci, kteří se později stali výraznými osobnostmi českého filmu, mimo jiné Jiří Menzel nebo Rudolf Smyczek. Debutik na tuto historii nenavazuje kopií někdejší přehlídky. Bere si z ní odvahu dát prostor lidem, jejichž velké filmy mohou teprve přijít.
„Chtěl jsem festival, který naváže na slavnou trutnovskou tradici, ale zároveň bude hledět dopředu. V Uffu přemýšlíme stejně: vážit si historie, ale nezůstat v ní.“ Libor Kasík, ředitel Uffa iniciátor a ředitel festivalu
Bezprostřední impuls přišel po dvou trutnovských ročnících polského festivalu Spektrum. Když přeshraniční spolupráce skončila, otevřel se prostor pro projekt s vlastní identitou. Podle Libora Kasíka musí kulturní událost vyrůst z místa, ve kterém se odehrává. Debutik proto nevstupuje do Trutnova jako dovezená značka: vzniká z místní filmové paměti, znovuotevřeného Kina Vesmír a ambice vytvořit tradici, která bude patřit městu.
Hřebejkův návrat na místo pozitivní deviace
Jan Hřebejk zná někdejší Festival mladých z vlastní zkušenosti. Ve druhé polovině osmdesátých let se ho účastnil jako student FAMU. Trutnov pro něj tehdy představoval prostor, kde se mohli filmaři, studenti a novináři setkávat a otevřeně mluvit o domácích novinkách.
„Byl to ostrov pozitivní deviace. Moc rád na něj vzpomínám, a proto mě myšlenka vrátit se k této tradici a vybudovat v Trutnově podobný festival nadchla. Beru to jako výzvu.“ Jan Hřebejk
Jeho účast zároveň uzavírá osobní kruh. Libor Kasík se s Hřebejkem a scenáristou Petrem Jarchovským potkal už jako patnáctiletý při natáčení studentského filmu Jiřího Padevěta. O několik desetiletí později se jejich cesty protínají znovu – tentokrát při vzniku festivalu, který chce podobná raná setkání umožnit další generaci.
Nultý ročník s číslem devadesát
Debutik si vlastní charakter buduje od prvního dne. Zahajovací ročník je nultý, ale ponese číslo 90 jako připomínku nedožitých devadesátých narozenin Václava Havla. Dne 4. října chtějí organizátoři položit na Hrádečku květinu a zapálit svíčku. V dalších letech bude festival symbolicky mládnout: příští ročník ponese číslo 89, další 88.
Nadsázka však nemá překrýt hlavní ambici: vytvořit v Trutnově festival s rozpoznatelnou dramaturgií, silnou atmosférou a postupně také evropským přesahem. Hlavní scénou bude Kino Vesmír, festivalový program ale vstoupí i do dalších míst ve městě.
Úspěch se nebude počítat jen na vstupenky
První ročník má ukázat, zda se podaří vytvořit společenství kolem filmu – nikoli pouze zaplnit sály. Právě setkávání diváků, začínajících tvůrců a zavedených osobností má být hodnotou, na které může Debutik dlouhodobě stavět.
„Nejvíc si přeji, aby lidé odcházeli z kina s tím zvláštním šťastným výrazem ve tváři. S pocitem, že zažili něco, co je obohatilo, inspirovalo a pohladilo. Pak budu vědět, že Debutik má smysl a stojí za to z něj budovat novou trutnovskou tradici.“ Libor Kasík
Debutik zve do Trutnova diváky, kteří nechtějí čekat, až nová jména potvrdí ceny a velké festivaly. Nabízí možnost být u jejich začátků. Dnes debutanti. Zítra možná tvůrci, bez nichž si evropský film nepůjde představit.