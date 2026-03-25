Festival čokolády – sladký den plný zážitků

Návštěvníky čeká bohatý program, kde čokoláda nebude jen k ochutnání, ale i k obdivování a tvoření. Jedním z hlavních lákadel bude tesání do čokolády. Svůj um předvede Daniel Šefčík, autor čokoládových soch v muzeu, který přímo na festivalu vytvoří nový exponát. Chybět nebude ani čokoládová řeka a velký výběr čokolád z různých koutů světa.
Výjimečným hostem bude umělecká cukrářka Iva Roháčová, držitelka řady prestižních ocenění z mezinárodních cukrářských soutěží včetně vítězství na prestižní Cake International 2023 v Birminghamu v kategorii Decorated cookies a 1. místa v Dortmundu v roce 2024 za kreativní dort. V rámci festivalu povede modelovací workshopy, kde návštěvníci nahlédnou do světa profesionální cukrářské tvorby.
O zábavu dne se postarají kouzelník Pet, který bude kouzlit nejen s čokoládou a povede kouzelnický workshop, a muzejní holčička Fína Čokoláda, se kterou si můžete zahrát různé hry na zahradě nebo zatančit na písničky složené přímo pro muzeum.
Na své si přijdou také dospělí, kteří mohou okusit snoubení čokoládových pralinek s rumy či vínem a zažít tak jedinečný chuťový zážitek.
Součástí festivalu budou i další kreativní workshopy – malování čokoládou na plátno či na jedlý papír. Celý den budeme tvořit rukama i fantazií.
Vstupné na festival je dle standardního ceníku muzea, vstupenky na workshopy doporučujeme zakoupit předem na webu cokomuzeum.cz.
Celým dnem bude znít hudba kapely JAKODOMA.
Tak neváhejte a vydejte se: Táborské muzeum čokolády a marcipánu, Kotnovská 138/13, 39001 Tábor
Více na www.cokomuzeum.cz