Expertky z Topkosmetika.online předpovídají beauty trendy

14:00
„Hranice mezi estetikou a medicínou se stále více propojují,“ říkají Tatiana Sorokina a Yekaterina Afanasyeva z beauty platformy Topkosmetika.online Jak vidí letošní kosmetické trendy a proč je dokáží velmi přesně předpovědět? Dočtete se v našem inspirativním dvojrozhovoru.

Komerční sdělení

Expertky z Topkosmetika.online předpovídají beauty trendy. | foto: Archiv topkosmetika.online

1. V letošním roce slibují kosmetické i výživové firmy ještě větší focus na longevity a anti-aging. Jaký trend panuje v současné době v České republice?

Tatiana: V České republice dnes sledujeme velmi jasný posun od klasického anti-aging k filozofii longevity. Trh dospívá. Klienti už nehledají rychlý efekt nebo jednorázový zákrok. Chtějí systém, predikovatelnost a práci s kvalitou tkání v dlouhodobém horizontu.

JakoV tomto směru si dovolím říct, že velmi dobře víme, o čem mluvíme a trendy jsme schopni predikovat velmi jasně – máme vlastní kliniku, distribuční a technologické oddělení i vzdělávací platformu – vidíme trend mnohem hlouběji než jen „produkt roku“.

Longevity přestává být módním slovem. Stává se novou normou estetické medicíny. A my nechceme trend jen následovat – chceme ho formovat.

Yekaterina: Velký důraz se klade na kombinaci profesionální péče a cílené domácí rutiny. Trendem je biotechnologie, peptidy, PDRN, exozomy, nízkomolekulární kyselina hyaluronová a také nutricosmetika. Ženy začínají chápat, že krása není otázka jedné procedury, ale strategie.

Expertky z Topkosmetika.online předpovídají beauty trendy.
Expertky z Topkosmetika.online předpovídají beauty trendy.

2. Minulý rok jste uvedly na trh hned několik produktů, o kterých se mluvilo v superlativech, máme na mysli především krém s PDRN od Phyto Barrier a aminokyselinový drink na hubnuti JaluExpert Amino Slim. Jaké z loňských novinek jsou vaše nejoblíbenější?

Tatiana: Upřímně – vždy mám nejraději produkty, které mění způsob přemýšlení.

Krém s PDRN otevřel téma regenerační dermatologie v domácí péči. Najednou jsme začali mluvit o obnově DNA fragmentů, o reparaci, o kvalitě extracelulární matrix. PDRN jako látka se hodně používala i v injekční podobě.

Aminokyselinový drink zase přinesl důležité uvědomění – že krása nemůže být oddělena od metabolismu. Pokud tělu chybí stavební materiál, žádný krém to nezachrání.

Pro mě osobně jsou tyto produkty důkazem, že hranice mezi estetikou a medicínou se stále více propojují.

Yekaterina: Obě zmíněné novinky nás opravdu nadchly.

Krém s PDRN od Phyto Barrier je pro nás symbol regenerativní kosmetiky nové generace. PDRN pracuje s obnovou a kvalitou tkáně – pleť je pevnější, klidnější a viditelně zdravější.

Aminokyselinový drink JaluExpert Amino Slim je zase krásný příklad propojení estetiky a metabolismu. Nejde jen o „hubnutí“, ale o podporu kolagenu, svalové hmoty a celkové vitality. Tenhle produkt skvěle zapadá do longevity konceptu.

Osobně milujeme produkty, které mají hlubší vědecký základ a přinášejí dlouhodobý efekt – ne jen okamžitý wow moment.

3. Jaké novinky chystáte v letošním roce? Zaslechli jsme něco o Masaryčce…

Yekaterina: Ano, je to pravda – a máme z toho obrovskou radost.

Letos otevíráme nový prostor v Praze. Bude to víc než showroom. Vytváříme místo, kde se propojí špičková profesionální péče, prémiová dermokosmetika a edukace.

Kamenný obchod pro nás symbolizuje novou etapu – moderní architekturu, evropský standard a jasnou vizi: přinášet do České republiky světovou úroveň péče o pleť. Bude to prostor pro ženy, které chtějí kvalitu, bezpečí a individuální přístup. Máme v planu rozšířit také uspořádat různé eventy a workshopy, máte na co se těšit.sortiment, přivést další kategorie zboží, které klienti mohou zkusit na pobočce a

Tatiana: Tohle pro mě není jen nový projekt. Je to manifest.

Vytváříme prostor, který mění vztah člověka ke kráse. Nebude to místo, kam si člověk přijde „něco koupit“. Bude to místo, kde pochopí svou dlouhodobou strategii. Spojujeme diagnostiku, technologii, odbornou konzultaci a edukaci do jednoho prostředí.

To je podle mě budoucnost beauty segmentu – integrovaný model místo fragmentovaných služeb. Budujeme na jednom místě zazemí až pro 3 segmenty: otevíráme novou kliniku – Impera Clinic, kamenný obchod pro naše zákazníky – Topkosmetika a také velké školicí středisko – International Medical Akademy

4. Kosmetika HydroPeptide i Forlled se v Česku už zabydlela, prozraďte, plánujete privézt ještě nějakou velkou beauty značku?

Tatiana: Já osobně nejsem sběratel značek.

Zajímá mě spíš filozofie a vědecké pozadí. Pokud nová značka přinese skutečnou hodnotu a zapadne do našeho systému, ano – otevřeme jí dveře. Proto každý rok navštěvujeme minimálně 3-4 světových kongresů v estetické medicíně a kosmetice. Ale nikdy to nebude jen kvůli marketingovému hype. Naší ambicí není mít nejširší portfolio. Naší ambicí je mít nejpromyšlenější portfolio.

Yekaterina: Neustále sledujeme světové trendy, účastníme se kongresů a analyzujeme nové technologie. Další velkou značku plánujeme, ale vždy si velmi pečlivě vybíráme. Musí splňovat tři podmínky: vědecký základ, skutečný efekt a dlouhodobou filozofii práce s pletí.

Nechceme mít „nejvíc značek“. Chceme mít ty správné. Již v květnu plánujeme cestu do Činy na největší světovou beaty výstavu už se na to moc těšíme, a držíme palce, že se nám podaří najit něco opravdu zajímavého.

5. Prozradíte nám 3 nejprodávanější produkty na www.topkosmetika.online a čím jsou vyjímečné?

Tatiana: Je zajímavé, že nejlépe se prodávají ty produkty, které klienti skutečně pochopili.

Silná peptidová séra. Produkty s nízkomolekulární kyselinou hyaluronovou a regenerační krémy.

To ukazuje, že zákazník už nehledá „hezký obal“. Hledá mechanismus účinku.

A to je pro mě velmi pozitivní signál vývoje trhu.

Yekaterina: HydroPeptide Power Serum – ikonické sérum s peptidy, které viditelně zlepšuje pevnost a texturu pleti. Klientky milují jeho efekt „vyspané pleti“.

Forlle’d Hyalogy Platinum Cream – luxusní anti-aging krém s nízkomolekulární kyselinou hyaluronovou, která pracuje až v dermis. Pleť je hutnější, hydratovaná a zářivá.

PDRN regenerační krém Phyto Barrier – silný produkt pro obnovu, zklidnění a podporu kvality pokožky.

Tyto produkty spojuje jedno – pracují s kvalitou tkáně, ne jen s povrchem.

6. Jste dvě silné a úspěšné ženy, které vedou velkou firmu pro další tisíce žen. Jak ale vypadá váš volný čas? Čemu se rády věnujete?

Tatiana: Úplné „nicnedělání“ není můj styl odpočinku. Pro mě je volný čas spíš o změně energie než o zastavení.

Mám ráda setkávání s inspirativními lidmi – často i mimo beauty segment. Diskuze s podnikateli z jiných oborů mi přinášejí nový úhel pohledu a často i velmi praktické nápady. Baví mě strategie, růst a hledání efektivních řešení.

Zároveň si ale velmi hlídám regeneraci. Miluji kvalitní SPA, ticho, péči o sebe, chvíle bez telefonu. A pokud mám možnost vyrazit do hor nebo do přírody, je to pro mě ideální reset – pohyb, vzduch a prostor mi vždy vyčistí hlavu.

Nejdůležitější pro mě je, aby byl život zajímavý. A to platí jak pro práci, tak pro volný čas.

Yekaterina: No já si teď volného času moc neužiju (smích). V tuto chvíli jsem v očekávání miminka, takže se mi brzy přirozeně změní role i životní rytmus. Upřímně je pro mě ještě těžké si úplně představit, jak přesně bude vypadat náš každodenní režim. Ale jedno vím jistě: velmi si přeji zůstat věrná sama sobě.

Chci se i dál snažit být aktivní, vídat se s přáteli, chodit na inspirativní akce, objevovat nová místa a cestovat — jen možná v trochu jiném tempu a s větším respektem k tomu, co právě prožívám. Věřím, že i tahle nová etapa může být krásná a plná energie, jen bude mít jiné priority.

7. Nemohli jsme si nevšimnout krásné vůně, když jste přišly - jaký máte oblíbený parfém?

Tatiana: Nikdy nenosím jeden a ten samý parfém dlouhodobě. Pro mě je vůně pokračováním nálady a odrazem charakteru v daném období života.

V chladnějších měsících volím hlubší, strukturovanější a výraznější kompozice. V létě naopak lehčí, živější a svěží vůně, které působí přirozeně, ale zanechají stopu.

Parfém je pro mě něco jako neviditelné „aura“, která mluví ještě dřív, než začnu mluvit já. A právě takový charakter chceme vtisknout i vůni našeho nového prostoru – s osobností, hloubkou a zapamatovatelným podpisem.

Yekaterina: Poslední rok pro mě byl v tomto směru velmi specifický. V období těhotenství jsem si nemohla dovolit příliš experimentovat s vůněmi, protože citlivost na pachy je opravdu jiná a ne vždy předvídatelná.

O to víc jsem vděčná, že můj organismus nepřestal přijímat vůni, která mě provází už dva roky — Baccarat Rouge 540. Je to pro mě velmi osobní, elegantní a nadčasová vůně, se kterou se cítím sama sebou. A v tomto období pro mě bylo důležité mít něco stabilního a známého.

8. Proslýchá se, že chystáte parfémovou novinku i u příležitosti otevření vaší nové kliniky. Prozraďte, to bude váš první vlastní parfém, že?

Tatiana: Ano. A je to velmi osobní projekt.

Nechceme vytvořit jen vůni. Chceme vytvořit atmosféru. Signature, která bude spojená s naším novým prostorem. Vůně má obrovskou paměťovou stopu. Pokud ji vytvoříte správně, klient si s ní spojí celý zážitek. A právě to je náš cíl.

Yekaterina: Máme z toho velkou radost.

Při otevření kamenné prodejný představíme náš první vlastní parfém – bude to signature vůně prostoru. Nechceme vytvořit jen produkt, ale emoci. Vůni, která bude spojena s pocitem péče, klidu a sebevědomí.

Je to náš první parfém – a je vytvořený přesně v duchu značky TopKosmetika.

9. Čeká vás zřejmě velmi krásný, ale i náročný rok. Jak budete letos odpočívat a kam se chystáte na dovolenou?

Tatiana: Náš rok bude intenzivní, ale já už dlouho kombinuji práci s inspirací.

Letos otevírám pro sebe dvě nové destinace – Austrálii a Čínu. Pro mě nejsou cesty jen o změně prostředí. Jsou zdrojem nových pohledů na estetiku, kulturu péče, architekturu i business modely.

Cestování mi přináší nápady, které pak přenáším do našich projektů.

A zároveň si vždy nechávám prostor na skutečný reset – ticho, přírodu, kvalitní SPA nebo hory. Nejlépe odpočívám tehdy, když mám kolem sebe prostor a nové podněty.

Protože inspirace je pro mě forma odpočinku.

Yekaterina: Vzhledem k mým blížícím se životním změnám letos zatím žádné velké plány pevně nestavíme a necháváme tomu přirozený prostor. Moc bych si přála, abychom v létě vyrazili k moři – úplně jednoduše, jen vypnout, ležet na pláži a opravdu si odpočinout.

Na jaře bychom ale rádi zkusili něco nového: chtěli bychom si dopřát pobyt v sanatoriu v Karlových Varech. Bereme to jako příjemný způsob, jak se zklidnit, načerpat síly a udělat něco dobrého pro tělo i hlavu.

