Přátelství muže a ženy ustát jde. Ale chce to jasná pravidla

Tereza Dusová
Jedním z nejdiskutovanějších témat už od pradávna je, zda může být vztah mezi mužem a ženou založen výhradně na přátelské bázi. Stručná odpověď neexistuje... Pojďme si tyto vztahy rozebrat podrobněji.
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Možná to znáte také – se svou první láskou jste se rozcházeli se slovy: „Budeme kamarádi, ano?“ Je to fráze, která se používá od nepaměti, ovšem snad nikdy nedošlo k jejímu skutečnému naplnění. Má zkrátka jen posloužit jako malá útěcha pro toho, komu jste právě zlomili srdce. A i když je pronesena s tím nejlepším úmyslem, většinou už se vaše životní cesty nikdy znovu neprotnou.

Je to pochopitelné – zatímco jeden chce jít dál, druhý zůstává zraněný. Mohou být tedy heterosexuální muži a ženy „jen“ přátelé?

Odpověď není jednoznačná, přestože se řada romantických filmů snaží naznačit, že to nelze a hlavní hrdinové vždy nakonec skončí spolu. Přitom to může být tak jednoduché – vždyť mezi muži a ženami není přece až takový rozdíl!

Prožívání přátelství

Zásadní rozkol nastává ve způsobu, jakým jednotlivá pohlaví přátelství prožívají. „Přátelství žen se často skládá z intenzivnějšího sdílení emocí a vzájemné podpory, ve srovnání s přátelstvím mužů, které častěji zahrnuje skupinové aktivity a méně projevů náklonnosti,“ popisuje ve své knize Prostě vztahy psychoterapeut Jan Vojtko.

Jak tedy může fungovat, když se žena touží vyplakat na rameni svému nejlepšímu kamarádovi? Dost obtížně. Výzkumy totiž ukazují, že – ať se nám to líbí, nebo ne – v těchto vztazích často vzniká sexuální pnutí. Alespoň z jedné strany.

Jak udržet přátelství

  • Stanovte si hranice: nikdy mezi vámi nesmí dojít k ničemu intimnímu. Zůstala by mezi vámi bariéra.
  • Buďte upřímní: pokud zjistíte, že vaše city přerůstají v něco víc, svěřte se s tím svému kamarádovi. Mnohdy pomůže si od sebe na pár dní či týdnů odpočinout a získat odstup.
  • Nekritizujte partnery: zatímco od stejného pohlaví jsou poznámky týkající se kamarádova protějšku v pořádku, od vás působí jako žárlivost.

„Na základní škole jsem měla kamaráda, studovali jsme spolu i na vysoké škole a každý pátek jsme absolvovali společný program. V jednom okamžiku mi ale, posilněn alkoholem, řekl, že je do mě tajně zamilovaný,“ popisuje pětatřicetiletá Nela.

Museli se proto přestat stýkat, protože ona jeho city neopětovala. A není v tomto směru jediná. Zdá se, že tak to příroda zkrátka zařídila.

Do vztahu se nepouštějte

Muži jsou častěji přitahováni sexuálně, ženy emočně (i když existují výjimky). A pokud byste vztah s kamarádem chtěli prohloubit, vězte, že se pouštíte na velmi tenký led. V případě nezdaru totiž nepřijdete jen o potenciální lásku, ale i o nejbližšího kamaráda. Tato hra málokdy mívá vítěze. A stejně tak platí, že vztah typu „kamarád s výhodami „se jen zřídka dokáže po skončení intimního soužití vrátit zpět do čistě přátelské roviny.

Přátelství mezi mužem a ženou je nejohroženější ve chvíli, kdy jeden z nich začne plánovat vážný vztah nebo rodinu. Dostavuje se přirozená žárlivost – ať už ze strany kamaráda, který byl dosud parťákem pro sledování seriálů či hraní tenisu, nebo ze strany partnera, kterému se neustále vrací myšlenka, že mezi vámi přece musí být „něco víc“.

Není všechno takové, jak vypadá

„Z našeho výzkumu vyplývá, že přátelství mezi muži a ženami jsou nejenže možná, ale i běžná – muži a ženy spolu žijí, pracují a tráví volný čas a obecně se zdá, že jsou schopni vyhnout se spontánnímu sexu. Stále tu však zůstává možnost, že toto zdánlivě platonické soužití je pouze fasádou zakrývající nespočet sexuálních impulsů bublajících těsně pod povrchem,“ shrnují své závěry vědci publikující ve Scientific American, kteří se touto problematikou zabývali.

Přátelství mezi mužem a ženou nepochybně možné je. Zároveň je ale třeba počítat s tím, že nemusí být vždy zcela nevinné...

Hádky jsou běžnější u žen

Určitě už jste se setkali s názorem, že ženy se urážejí a pomlouvají, zatímco muži se poperou a je vyřešeno. Jakkoli se to může jevit sexistické, něco pravdy na tom bude. Je to způsobeno tím, že dámy mají větší tendenci mluvit o svých pocitech a rozdávat rady, byť někdy nechtěné.

Na druhou stranu je ale nutné podotknout, že jednou za čas se pohádat (ve všech vztazích) je skvělým prostředkem, jak „vyčistit vzduch“. Navíc jak známo – kamarádky si říkají všechno, což je mnohem častěji zdrojem konfliktů. Oproti tomu muži o svých pocitech tolik nemluví a není proto těžké si domyslet, že to je ten důvod, proč se pak nehádají...

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

Přátelství muže a ženy ustát jde. Ale chce to jasná pravidla

Jedním z nejdiskutovanějších témat už od pradávna je, zda může být vztah mezi mužem a ženou založen výhradně na přátelské bázi. Stručná odpověď neexistuje... Pojďme si tyto vztahy rozebrat...

