„Na horách je zima nejlepší, má to úžasné kouzlo. Několikrát za sezónu vyrážíme, buď do Špindlu, nebo do Rakouska. Letos možná se Sofí ke konci sezóny zkusíme poprvé lyže, moc se na ně těšíme,“ svěřil se sportovec, který na hory vzal také svou malou dcerku. Se Sofií cestují již odmalička a naprosto si to užívají. „S dítětem musíte víc plánovat, samozřejmě to je náročnější. Dřív jsem třeba v letadle běžně prospal skoro celý let a dobil si tím baterky, to už je teď utopie. Ale se Sofí cestujeme od jejich třech měsíců, už má za sebou spoustu letů a je to skvělý parťák na cesty,“ prozradil fitness trenér s tím, že jsou jako tří členná rodina spokojení.

„Můj svět se teď točí hlavně kolem dcerky, a ta mi dělá radost každý den takovými běžnými drobnostmi. Je jí dva a půl roku a občas úplně žasnu, jak krásně už mluví a co všechno dokáže. Dojímá mě taky, jak krásný vztah spolu mají s manželem,“ svěřila se Eva Kraus, která je především na mateřské a svůj životní styl zvolnila. „Chci si s ní ty první rok užít a být tu pro ni. Mámě štěstí, že i manžel si může práci zařídit většinou z domova, takže společně trávíme hodně času a často na cestách,“ prozradila blondýnka, které to i v lyžařských outfitech slušelo.

„V posledních zimních sezónách jsem si oblíbila značky Sportalm a Goldberg, mají na novou sezónu vždy spoustu trendy kousků a většina věcí sedí krásně i na mě, i když jsem trochu větší žirafa,“ svěřila se v prodejně David Sport blondýnka. Stejně tak si na zimní outfity potrpí také Nikol Švantnerová.

Modelka je sice v 6. měsíci těhotenství a na svah se během letošní zimy nechystá, pobyt na horách si ani tak neodpustila. „Na lyže ne, to riskovat nebudu, za to by mi to nestálo, ale hor se určitě nevzdám. Byli jsme na horách a zítra jedeme zase, Silvestr strávíme na horách a po Novém roce toho plánujeme také hrozně moc. Vánoce budou doma, ale hned potom se přesouváme na Slovensko. Budou to procházky, přítel bude lyžovat, miluji i zimní módu a těším se na tom celý rok,“ svěřila se brunetka.

Nikol řeší módu nejen v běžném životě, ale také během zimy a na horách. Nedávno se zúčastnila také přehlídky kolekce na příští rok v Rakousku. „Bylo to krásné, viděli jsme kolekci na příští rok a já už si tam zamilovala nějaké modely. Říkala jsem si, že už je potřebuji na další sezónu. Přehlídka byla živá a venku, tu značku mám jako srdeční záležitost, spolupracuji s nimi hodně dlouho,“ prozradila modelka.

