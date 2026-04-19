Equal Pay Day 2026: Osobnosti, které hýbou pracovním trhem

Komerční sdělení   14:00
Equal Pay Day 2026 opět potvrdil, proč patří mezi nejvýznamnější akce roku zaměřené na rovné odměňování, leadership a profesní růst. Nejde jen o statistiky, i když podle nově vydaných dat Českého statistického úřadu za rok 2025 se rozdíl v odměňování meziročně zvýšil na 20,2 %. Česko tak nadále patří mezi země s největšími nerovnostmi v Evropě.

Silný networking, byznysová témata a osobnosti, které hýbou pracovním trhem. | foto: Archiv Equal Pay Day 2026

Přestože se téma rovného odměňování stále častěji objevuje ve veřejném prostoru, mnoho firem o něm otevřeně mluvit stále nechce. Právě proto roste význam iniciativ, které téma nejen otevírají a zároveň ho posouvají směrem ke konkrétním krokům, řešením a změně.

Equal Pay Day není jen místem setkávání, i přesto, že letos propojil delegace z 18 zemí světa. Je platformou, která má ambici přinášet reálný dopad, otevírat citlivá témata, pojmenovávat problémy a hledat konkrétní cesty, jak nastavit férovější podmínky na pracovním trhu. Současně reflektuje širší proměnu ekonomiky a pracovního prostředí. Vstupujeme do éry mistrovství, která postupně nahrazuje éru levné pracovní síly. Rozmanité a rovnoprávné prostředí se tak stává klíčovým předpokladem pro rozvoj potenciálu zaměstnanců, týmové kreativity i inovací.

Výrazné osobnosti, které formují český profesní prostor

Letošního ročníku se zapojilo 112 inspirativních osobností napříč dvěma dny programu. Mezi hlavní byznysové osobnosti patřili Eva Bučová, generální ředitelka ING Bank ČR a Fabio Costa, Managing Director Philip Morris ČR, kteří otevřeli klíčová byznysová témata spojená s vedením firem, diverzitou a odpovědností zaměstnavatelů.

Silnou pozornost si získala také Lucie Borhyová, která se opírá o 27letou špičkovou televizní kariéru a svým vystoupením i mentoringem přinesla inspiraci v oblasti profesní dlouhověkosti, osobní značky a práce pod tlakem veřejnosti.

Equal Pay Day má hluboký smysl. Nejde jen o odměňování. Je to bezpečný prostor, kde lidé mluví bez obav a odcházejí s pocitem, že v tom nejsou sami,“ dodává prezidentka Business & Professional Women CR, Eva Primus Kovandová.

Politické zastoupení hájil Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu, kterého mělo publikum možnost interpelovat v otázkách podnikání a inovací. Do programu se zapojily i další výrazné osobnosti, mezi nimi například Jasmína a Pavel Houdkovi, zakladatelé Moderní sebeobrany, nebo kouč a mentor Pavel Moric.

Konkrétní témata, konkrétní dopady

Diskuse se letos soustředily na velmi konkrétní situace z praxe. Otevřeně se řešilo vyjednávání o mzdě, rozdíly v nástupních platech, transparentnost odměňování i tlak na výkon spojený s rostoucími nároky pracovního trhu.

Výrazný prostor dostala také témata dopadů AI na pracovní prostředí, změn ve vedení týmů a nových příležitostí pro podnikatelky v digitální ekonomice. Účastnice a účastníci sdíleli konkrétní zkušenosti z firem i osobních kariér, popsali, co funguje, co nefunguje a kde narážejí na systémové bariéry.

Díky novým údajům, čerstvým poznatkům a rozmanitým úhlům pohledu chceme podnítit diskuse, na kterých skutečně záleží, a připomenout, že skutečná změna se odehrává v každodenních rozhodnutích v oblasti vedení,“ říká Helena Dreiseitlová, Country Lead Equal Pay Day Czechia.

Právě tato otevřenost a sdílení reálných situací dávají celé akci její skutečný význam. Nejde o pouhou teorii, ale o praxi, kterou si účastníci odnášejí zpět do svých firem a projektů.

Energie, která vede k akci

Equal Pay Day dlouhodobě ukazuje, že změna nevzniká pouze z debat, ale z konkrétních rozhodnutí a kroků. „Již mnoho let se snažíme zvyšovat povědomí, otevírat dialog a propojovat správné lidi. Tato práce má stále velký význam, ale dnes jsme ve fázi, kdy je potřeba proměnit poznatky v konkrétní kroky a hmatatelné změny,“ doplňuje Helena Dreiseitlová.

Jedním z nejsilnějších témat letošního ročníku bylo sebevědomí. Právě to se podle sdílených zkušeností ukazuje jako zásadní faktor profesního růstu. „Mnoho žen napříč Evropou stále vnímá kolísající sebevědomí a nedůvěru jako jednu z hlavních překážek svého úspěchu. Je ale důležité zdůraznit, že tím nijak nesnižujeme význam systémových bariér, které jsou jádrem rozdílů v odměňování i zastoupení žen ve vedení,“ uzavírá Dreiseitlová.

Důraz na akci, sdílení zkušeností a hledání řešení tak dělá z Equal Pay Day platformu, která má ambici reálně ovlivňovat podobu pracovního trhu v Česku.

