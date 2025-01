Emoční inteligence není mýtus. Když je trénovaná, dělá život příjemnějším

Pečujte o sebe Na co vám budou ostatní emoce, když se topíte ve vlastním chaosu? Dopřejte si čas na sebe. Dejte si dlouhou vanu, začtěte se do oblíbené knihy nebo si prostě užijte večer v pyžamu. Emoční inteligence začíná tím, že se cítíte dobře. Hýčkejte své vztahy Dejte ostatním najevo, že vám na nich záleží. Napište kamarádce milou zprávu, pošlete mamince hezký obrázek nebo partnerovi připravte oblíbenou večeři. Drobná gesta dokážou velké věci. Smějte se a odlehčujte Život je občas chaotický – a to je v pořádku. Naučte se smát sami sobě. Rozlili jste kávu? Ztratili klíče? Ve spoustě situací je něco. Emoční inteligence není o dokonalosti, ale o porozumění sobě i druhým a schopnosti nenechat se rozhodit. S těmito tipy budete nejen moudřejší, ale i zářivější. Protože vy na to prostě máte!