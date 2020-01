Novinka z edice 7lásky ve stylu divadelní hry a filmu Příští rok ve stejnou dobu.

Stephanie a Jamie se do sebe zamilují na první pohled. Jenže jsou oba zadaní a nechtějí ublížit svým blízkým. Jejich pouto je tak silné, že se rozhodnou zůstat přáteli a každý rok spolu prožít jeden výjimečný den. Jejich vzájemná láska ale rok od roku roste, zatímco partnerské vztahy upadají. Opravdu mohou být šťastní jen jeden den v roce?

Příběh o lásce, která může člověka zavést do šedé zóny mezi dobrým a špatným a přinutí ho zpytovat smysl tradičních hodnot a morálky. A také varuje, že na tomto světě nejsme navždycky a občas je lepší rozhodnout se rychle.

Autorka Roxie Cooperová se narodila v Middlesbrough ve Velké Británii a studovala na Univerzitě v Newcastlu klasické jazyky. Studium ji neuspokojovalo, proto se několik let živila jako tanečnice v nočním klubu. Poté přesídlila do Austrálie a po návratu do Spojeného království se na sedm let stala advokátkou trestního práva. V současné době žije v Yarmu. Na myšlenku napsat svůj první román ji přivedly opakované poznámky o tom, že vůbec nevypadá jako advokátka.

Román Den, kdy jsme se potkali je její druhou knihou, tou první byl Zákon přitažlivosti, oceňovaný u čtenářů i kritiků.

Ohlasy:

„Skvělý milostný příběh, jehož hrdinům budete držet palce od momentu, kdy se potkají. Srdceryvné i povznášející, připravte se na emocionální horskou dráhu.“

— Anna Bell, autorka románu Jak vyléčit zlomené srdce

„Den, kdy jsme se potkali je dojemná meditace nad tím, co se stane, když přijdete o všechny jistoty. Stephanie a Jamie s vámi zůstanou dlouho po dočtení poslední strany a já polykala strany, abych zjistila, co se s nimi stane. Příběh mě rozesmál i rozplakal, je plný smutku, humoru, pochopení a upřímnosti. Nemohla bych ho více doporučit!“

— Katie Marsh, autorka románů Život bez tebe a Stejně je život krásný