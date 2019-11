Perníkové caffè latte





Pro kávu s našlehaným mlékem, sirupem s chutí perníku a šlehačky sáhne každý, kdo věří v ducha Vánoc. Může za to snad voňavé koření nebo malý vánoční perníček posazený do sněhové čepice ze šlehačky? Nevíme. Čím jsme si ale jisti, je to, že pro Perníkové latte se vrátíte minimálně ještě jednou. Je totiž pohádkově kouzelné.

Latte s irským krémem



NOVINKA mezi zimními kávovými nápoji. Láká kombinací lahodné kávy, smetany a chutí irské whiskey, která je nahrazena voňavým sirupem. Ten kávě propůjčí lehkou pikantnost a vůni dálek. Tento nápoj doporučujeme servírovat se šlehačkou, čokoládovým posypem a zlatou hvězdičkou z bílé čokolády. Pak bude zážitek dokonalý.

Caffè latte má tolik tváří! V zimě vám nastaví tu oříškovo-čokoládovou. Sametový nápoj je připravený z espressa a teplého mléka. Je doplněný lískovo-oříškovým sirupem, omáčkou z pravé belgické čokolády a kopečkem šlehačky. Na závěr přikouzlí barista křupavé kousky sušenek obalené v mléčné čokoládě a zlaté barvě.

Višňová horká čokoláda pro zimu jak stvořená





Také jste jako malí chodili tajně do spíže ulamovat čokoládu? Višňová horká čokoláda vás vrátí do dětství a pochutnají si na ní malí i ti dospělí. Teplý, sametový nápoj je doplněný višňovým sirupem, višňovou polevou a šlehačkou ozdobenou čokoládovými hoblinkami z pravé belgické čokolády. Pro zimu jak stvořené, co myslíte?

Pošlete vánoční pohled







Taky vám udělá větší radost vánoční pohled ve schránce, než deset esemesek? Pošlete radost dál, třeba originálními pohledy od Costa Coffee. Čas u kávy přímo vybízí k napsání pár vět. Vybírat můžete hned z několika pohledů.

Více na www.costa-coffee.cz