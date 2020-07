Léto je konečně na dosah a s ním také období bezstarostných party, romantických večírků pod hvězdami i tolik oblíbeného trávení času při grilování s rodinou nebo partou kamarádů. K pochoutkám na grilu, skvělé zábavě a relaxu v přírodě patří obligátní otázka: Co se bude pít? Obvykle na ni není těžké odpovědět, pokud ovšem nezní následovně: Co se bude pít, když nestojíme o alkohol?

Jak vyhovět těm, kteří alkohol ze svého života vyškrtli, musejí řídit, protože si vylosovali odvoz drahé polovičky, nepijí z důvodů zdravotních nebo jiných, už nemusí trápit ani pořadatele veřejných akcí, ani hostitele akcí soukromých. Super drink například v podobě lahodného Cuba libre nebo Gin Toniku mohou aktuálně nabídnout každému, kdo nemůže nebo třeba nechce pít alkohol, ale přesto má chuť na něco dobrého k pití. Díky novince na českém trhu, která nese název VASSA ZERO SPIRIT a je ideální jako základ pro nealko koktejly, můžete uspokojit chuťové buňky hostů a ještě být za hvězdy!



Zajímá vás, co za názvem VASSA ZERO SPIRIT stojí? Pak vězte, že je to první nealkoholický destilát vyrobený v České republice podle staročeského receptu. Nápoje namíchané s touto originální alternativou alkoholických drinků můžete pít kdykoli a kdekoli, navíc s čistou hlavou! VASSA ZERO SPIRIT nahrává i dnešní moderní době, ve které je stále více trendy bavit se, popíjet a přitom nebýt omámen alkoholem.

Na českém trhu ještě donedávna nebyla kvalitní, pravá, destilovaná alternativa k běžnému alkoholu. A tak se výrobci VASSA ZERO SPIRIT rozhodli to napravit. Nepřijali žádné kompromisy a vytvořili ji pěkně po staru, ručně destilovanou. Při jejím pití máte stejný pocit, jako byste pili pravý destilát. A to je to, co dělá tuto plnohodnotnou alternativu k současným destilátům výjimečnou a originální.

Nealkoholický destilát VASSA ZERO SPIRIT má několik variant. Všechny obsahují do 0,5 % alkoholu (nápoj obsahující do 0,5 % alkoholu je stále považován za nealkoholický) jako pozůstatek destilace a přírodní aroma, které dokreslí pravou chuť destilátu. Všechny varianty jsou ručně destilované podle originálního staročeského receptu a jsou ideální nealkoholickou alternativou k tradičním alkoholovým kategoriím.

Seznamte se s novými, lahodnými a přitom nealkoholickými drinky:

VASSA ZERO VODKA se destiluje podle originálního staročeského receptu, a to klasickým způsobem s obsahem exotických bylin a koření ze Středního východu. Je vynikající nealkoholickou alternativou k tradiční vodce. Výsledkem je prémiová nealkoholická alternativa s originální chutí, stejným aroma a vlastnostmi tradiční vodky.

SERVÍROVÁNÍ: VASSA ZERO VODKA je ideální jako základ pro nealko koktejly a longdrinky. Například jen s půlkou limetky a originál Gingersoda namícháte skvělý VASSA Mule. Nebo legendární VASSA Cosmopolitan koktejl s čerstvou limetkovou šťávou, brusinkovým džusem a plátkem limetky.

VASSA ZERO RUM je destilován a míchán k dokonalosti podle originálního staročeského receptu a nabízí stejné aroma a hloubku chuti bez alkoholu, kterou znáte z tradičního tmavého rumu. Je to nealkoholická alternativa pro všechny vaše oblíbené nápoje na bázi rumu. Výsledkem je prémiová nealkoholická alternativa s originální chutí, stejným aroma a vlastnostmi tradičního tmavého rumu.



SERVÍROVÁNÍ: VASSA ZERO RUM je ideální jako základ pro nealko koktejly a longdrinky. Například klasický nealko CUBA LIBRE s kolou a plátkem limetky nebo citronu. Nebo VASSA Dark Mojito koktejl s originál Mojitosoda, lístkem máty a plátkem limetky.

VASSA ZERO GIN je vynikající nealkoholická alternativa k tradičnímu londýnskému suchému ginu. Destilujeme ho podle originálního staročeského receptu, který obsahuje tradiční bylinky jako jalovec, koriandr a citrusovou kůru. Vůni jsme pečlivě extrahovali, abychom vytvořili známé aroma, které dobře znáte z tradičního ginu. Výsledkem je prémiová nealkoholická alternativa s originální chutí, stejným aroma a vlastnostmi tradičního ginu.



SERVÍROVÁNÍ: VASSA ZERO GIN je ideální jako základ pro nealko koktejly a longdrinky. Například klasický nealko GIN/TONIC s plátkem limetky nebo citronu nebo skvělý VASSA Negroni s italským CrodinoRosso, brusinkovým džusem a plátkem pomeranče.

Už se vám sbíhají sliny a máte chuť namíchat si vlastní drink? Mrkněte na ukázky ZERO koktejlů na webu v sekci Koktejly: https://drink-vassa.com/koktejly.



A jedno důležité upozornění na závěr:

VASSA ZERO SPIRIT rozhodně nemá za cíl propagovat řešení problémů s alkoholismem. Není také nabízen osobám mladším 18 let, což znamená, že nepodporuje vztah mladistvých k alkoholu.