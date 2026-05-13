Dovolená bez starostí? Češi chtějí hlavně klid a jistotu.

Rodinná dovolená bývá jedním z nejočekávanějších momentů roku. Jenže právě společné cestování často ukáže, jak rozdílné představy o odpočinku jednotliví členové rodiny mají. Zatímco rodiče touží po klidu, děti chtějí zábavu a zážitky. A najít ideální kompromis nemusí být vždy jednoduché.
Podle aktuálního průzkumu* cestovní kanceláře TUI rozhoduje o rodinné dovolené v 63 % případů celá rodina společně. Děti navíc hrají při výběru mnohem větší roli než dřív a jejich potřeby jsou pro rodiče jedním z hlavních kritérií. Není proto překvapením, že české rodiny dnes při plánování dovolené nehledají primárně luxus, ale hlavně pohodlí, bezpečí a služby, které opravdu fungují.
„Lidé nehledají komplikace navíc, ale prostředí, ve kterém si mohou opravdu odpočinout,“ vysvětluje psycholog a terapeut Pavel Pařízek. Podle něj bývá nejčastějším zdrojem konfliktů příliš hektický program a rozdílné představy o tom, jak má dovolená vypadat. Doporučuje proto plánovat méně aktivit, zachovat alespoň základní režim dne a předem si říct, co od dovolené očekává každý člen rodiny.
Právě na pohodlí a bezstarostný průběh dovolené dnes sází i cestovní kancelář TUI. České rodiny podle jejího průzkumu nejvíce oceňují kvalitní hotely, all inclusive služby a zázemí přizpůsobené dětem. Důležitější než okázalý luxus je pro ně jistota, že vše funguje, jak má, a že si mohou společný čas užít bez zbytečného stresu.
Výhodou je i pohodlné cestování. TUI dnes nabízí odlety nejen z Prahy, Brna a Ostravy, ale také z Pardubic a nově i z Českých Budějovic. Právě lepší regionální dostupnost je jedním z faktorů, který může rodinám usnadnit plánování dovolené a zpříjemnit celý začátek cesty.
Mezi nejoblíbenější destinace českých rodin patří dlouhodobě Řecko, Turecko nebo Španělsko. Tedy místa s kvalitním zázemím, krátkým letem a hotely, kde si dovolenou užijí děti i rodiče.
*Průzkum: „Rodinná dovolená 2026“ byl realizován agenturou Ipsos Instant Research na vzorku 500 respondentů, kteří sdílejí domácnost s ekonomicky závislými dětmi do věku 21 let. Sběr dat byl ukončen 8. dubna 2026.