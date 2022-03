„Je to jako včera, co se mi narodil a už jsme s Bastíčkem slavili páté narozeniny. Vymyslet oslavu pro kluky, kteří jsou temperamentní, není jednoduché. Chocotopia v Průhonicích je ale prostě úžasná,“ svěřila se Andrea Kalivodová, která byla z odpoledne stejně nadšená jako její synové.

„Je tu spoustu vjemů pro děti, mohou se tu něco naučit, jsou tady workshopy zdobení, je tady i něco o historii čokolády. Myslím, že je to dobré, aby děti pochopily, že řemeslo je zlaté dno a abychom si dali tu dobrou čokoládu, tak proto musíme také něco udělat,“ svěřila se pěvkyně, která se spolu s manželem Radkem a syny pustila do zdobení čokoládových dortíků.

V zábavném centru si mohli nejen vyzkoušet cukrářskou práci, ale prohlédnout si také výrobnu čokolády, nahlédnout do kakaové plantáže, kde se dozvěděli něco o tom, jak se kakao pěstuje a vyřádit se v herní zóně. Absolutně všechny pak nadchla dortová bitva, kterou si během loňské návštěvy Prahy nenechaly ujít ani světové hvězdy jako zpěvačka Katy Perry a herečka Eva Mendes.

„Když jsme se dozvěděla, že tu byly i tyto dvě dámy, tak jsem se nenechala zahanbit a šla jsem do toho s dětmi také. Nesmírně jsme si to užili a dortová bitva je něco, co by si chtělo zkusit každé dítě,“ dodala závěrem Andrea Kalivodová.

Fotokredit: Chocotopia