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Dopoledne ve znamení hudby, designu a individuality

Autor:
  14:00

Moment, který kliknul: dopoledne ve znamení hudby, designu a individuality. | foto: Archiv: Jan Hrdý

VEEV Brunch Rave Party proměnila tuto sobotu prostory pražské ikonické kavárny BluMery v místo, kde se potkala brunchová pohoda s energií rave kultury. Dopoledne plné hudby, designu a kreativních aktivit ukázalo, že inspirativní zážitky nemusí čekat až na večer.

Personalizace a vlastní sebevyjádření patřily k hlavním tématům eventu, který oživil prostory BluMery na náměstí Jiřího z Poděbrad. Součástí programu byl workshop vedený Adolphinatou a Marianou Prachařovou, k němuž se hosté mohli prostřednictvím speciální interaktivní aktivity připojit a dostali možnost přetvořit si minimalistické pouzdro v osobitý módní doplněk. Výsledkem byla pestrá galerie jedinečných designů, které ukázaly, že inspirace, styl a individualita mohou mít nespočet podob.

Moment, který kliknul: dopoledne ve znamení hudby, designu a individuality.

Tyto originální háčkovaná pouzdra pro zařízení VEEV ONE navrhla Natálie Marie Vlčková tvořící pod značkou Adolphinata ze 100% recyklované bavlny inspirovaná charakteristickým „kliknutím“, které vnímá jako symbol okamžiků, kdy do sebe vše přirozeně zapadne. Pouzdra tak propojují její osobitý rukopis, praktičnost i prostor pro vlastní kreativitu. Vznikla ve dvou výrazných barevných variantách, ikonické fialové spojené se značkou VEEV a podzimní žluté inspirované příchutí mango. Obal lze nosit jako crossbody, připnout karabinkou nebo používat samostatně. Díky funkčním prvkům je připravený na snadné každodenní používání.

Moment, který kliknul: dopoledne ve znamení hudby, designu a individuality.
Moment, který kliknul: dopoledne ve znamení hudby, designu a individuality.
Moment, který kliknul: dopoledne ve znamení hudby, designu a individuality.
Moment, který kliknul: dopoledne ve znamení hudby, designu a individuality.
Moment, který kliknul: dopoledne ve znamení hudby, designu a individuality.

Foto: Jan Hrdý

Charakteristický „click“ se ale nepromítl pouze do designu. DJ a producent Kenny Rough jej přenesl také do hudby. Během série akcí spojených s projektem sbírá zvuky kliknutí náplně do zařízení a využívá je jako stavební prvky nové autorské skladby. Jinak tomu nebylo ani během Brunch Rave Party, kde se do vznikajícího tracku mohli svým vlastním clickem zapojit také samotní návštěvníci.

Moment, který kliknul: dopoledne ve znamení hudby, designu a individuality.

Skladba díky tomu nevzniká jen ve studiu, ale především skrze autentické momenty sdílené s komunitou. Jednotlivé zvuky, příběhy i energie setkání se postupně propojují do jednoho celku, který připomíná hlavní myšlenku celého projektu: že ty nejlepší věci často vznikají ve chvíli, kdy do sebe všechno přirozeně zapadne.

Moment, který kliknul: dopoledne ve znamení hudby, designu a individuality.
Moment, který kliknul: dopoledne ve znamení hudby, designu a individuality.
Moment, který kliknul: dopoledne ve znamení hudby, designu a individuality.

Foto: Jan Hrdý

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Témata: design, hudba

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