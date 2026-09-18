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Domácí péče šetří tisíce denně. A pacient zůstává doma

Komerční sdělení   14:00

Nemocniční lůžko za 3 500, domácí sestra za stovky. Systém může denně ušetřit až tři tisíce | foto: Archiv: Domaci pece

Komerční sdělení

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Část pacientů zůstává v nemocnici, přestože již nepotřebuje nepřetržitý lékařský dohled ani nemocniční technologie. Důvodem bývá potřeba pravidelného převazu, aplikace injekcí, kontroly pooperační rány nebo jiného odborného ošetření. Zatímco jeden ošetřovací den vychází podle kalkulace Ústavu zdravotnických informací a statistiky v průměru přibližně na 3 500 korun, základní návštěva domácí sestry představuje úhradu ve stovkách korun. U vhodně zvoleného pacienta tak může domácí péče ušetřit přibližně 2 500 až 3 100 korun denně.

Rozvoj jednodenní chirurgie a moderních operačních metod postupně zkracuje dobu, kterou pacienti tráví v nemocnicích. Řada zákroků už nevyžaduje několikadenní hospitalizaci. Léčba ale odchodem z oddělení nekončí. Pacient může v následujících dnech potřebovat převazy, kontrolu hojení, odběry, aplikaci léků nebo injekcí, péči o stomii či katétr nebo sledování základních zdravotních ukazatelů.

Pokud je jeho stav stabilizovaný, může tyto výkony zajistit kvalifikovaná sestra přímo doma. Domácí zdravotní péče přitom není běžnou pomocí v domácnosti ani sociální službou. Jde o odborné zdravotní výkony indikované lékařem, které za stanovených podmínek hradí zdravotní pojišťovna.

„Nemocniční lůžko je nejdražším místem, kde lze pacientovi poskytovat péči. Je to zcela oprávněné, pokud člověk potřebuje nepřetržitý dohled, rychlou dostupnost lékaře, diagnostiku nebo akutní zásah. Jestliže však na oddělení zůstává jen kvůli jednomu převazu, injekci nebo krátké kontrole denně, využíváme nejdražší část zdravotního systému na výkon, který může sestra bezpečně provést doma,“ říká Marek Brosche, konzultant v oblasti zdravotnictví.

Rozdíl může dosáhnout až tří tisíc korun denně

Podle kalkulace ÚZIS vychází jeden ošetřovací den v průměru přibližně na 3 500 korun. Zdravotní pojišťovny za něj hradí lehce přes tři tisíce korun. Částka zahrnuje personál pracující ve směnách, provoz oddělení, stravu, úklid, energie, administrativu i dostupnost dalších nemocničních odborností.

Základní třicetiminutová ošetřovací návštěva sestry v domácí péči má v platném seznamu zdravotních výkonů hodnotu 311 bodů. Při hodnotě bodu 0,98 koruny pro rok 2026 odpovídá základní úhrada přibližně 305 korunám. K ní se podle konkrétní situace připočítává doprava, použitý materiál a případné další výkony.

Celková cena domácího ošetření se proto může orientačně pohybovat od 400 do 1 000 korun denně. Oproti průměrnému ošetřovacímu dni v nemocnici může jít přibližně o třetinové až desetinové náklady. Rozdíl činí zhruba 2 500 až 3 100 korun za den. Pokud by pacient mohl odejít domů o pět dní dříve, představuje modelová úspora přibližně 12 500 až 15 500 korun.

„Domácí péče není bez nákladů. Musíme započítat práci kvalifikované sestry, dopravu, materiál, dokumentaci i komunikaci s lékařem. Přesto může být u stabilizovaného pacienta třikrát až desetkrát levnější než další pobyt na lůžku. Nejde přitom jen o peníze. Uvolněné lůžko může využít pacient, který akutní hospitalizaci skutečně potřebuje,“ vysvětluje Brosche.

Nemocniční lůžko za 3 500, domácí sestra za stovky. Systém může denně ušetřit...

Srovnání je vždy orientační, protože nemocnice nejsou u akutních hospitalizací hrazeny pouze jednoduchou sazbou za každý den. Část jejich nákladů je fixní a nezmizí okamžikem, kdy jeden pacient odejde domů. Skutečný ekonomický efekt se projeví tehdy, pokud zdravotnické zařízení systematicky zkrátí zbytečně dlouhé pobyty, zvýší využití lůžek pro akutní pacienty nebo postupně přizpůsobí svoji kapacitu.

Domácí péče musí být domluvena před propuštěním

Pouhé zkrácení hospitalizace úsporu automaticky nepřinese. Pokud pacient odejde domů bez zajištěné péče a jeho stav se zhorší, může skončit na pohotovosti nebo být znovu přijat do nemocnice. Náklady se tím naopak zvýší. Klíčové jsou proto první dny po operaci nebo hospitalizaci.

Nemocnice by měla ještě před propuštěním předat domácí agentuře potřebnou dokumentaci, určit rozsah a četnost návštěv a zajistit kontakt pro případ komplikací. Pacient i jeho rodina musí vědět, kdy sestra přijde, co bude kontrolovat a na koho se obrátit při bolesti, krvácení, horečce nebo jiném zhoršení stavu.

Domácí zdravotní péče může navazovat například na jednodenní chirurgii, ortopedické, cévní, gynekologické nebo břišní operace. Využití nachází také u chronických ran, diabetu, stomií, katétrů, parenterální léčby nebo pacientů se sníženou pohyblivostí. Vždy však musí rozhodnout lékař podle zdravotního stavu konkrétního člověka.

Výrazný rozdíl ukazují také starší české kalkulace domácí umělé plicní ventilace. Ty porovnávaly přibližně 10 068 korun za den hospitalizace ventilovaného pacienta s částkou kolem 387 korun denně za pronájem domácí techniky. Takové přímé srovnání je však neúplné, protože samotná cena přístroje nezahrnuje odbornou péči, materiál, lékařský dohled ani práci rodiny. Přesto ukazuje, jak velký ekonomický rozdíl může u dlouhodobě stabilizovaných pacientů mezi nemocničním a domácím prostředím vzniknout.

Nemocnice nemá nahrazovat návaznou péči

Pro pacienta znamená návrat domů zpravidla větší soukromí, klidnější prostředí a rychlejší návrat k běžnému režimu. U seniorů může omezit také zmatenost vyvolanou pobytem v neznámém prostředí. Domácí péče současně snižuje zatížení nemocničního personálu a pomáhá uvolňovat kapacity v době, kdy zdravotnictví čelí stárnutí populace i nedostatku pracovníků.

„Cílem není propouštět lidi dříve za každou cenu. Musíme rozlišit pacienta, který nemocnici skutečně potřebuje, a člověka, který v ní zůstává jen proto, že systém nedokázal včas zajistit návaznou službu. Domácí péče se musí stát přirozeným pokračováním hospitalizace, se sdílenými informacemi, jasnou odpovědností a možností rychlé konzultace. Potom přináší úsporu, větší komfort i bezpečnější využití nemocničních kapacit,“ uzavírá Marek Brosche, konzultant v oblasti zdravotnictví.

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