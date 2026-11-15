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Hřejivé domácí lázně. Dáte přednost bylinkám, soli, nebo bublinkám?

  4:30
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Proměňte svou koupelnu v oázu klidu a restartujte tělo i mysl. Sůl zvládne generální úklid těla, esenciální oleje dokážou navodit pohodu.
Část 1/4

Podzim je ideální čas pro rituál, který nestojí majlant, a přesto vám dodá pocit absolutního luxusu. Hřejivé domácí lázně nejsou jen obyčejnou koupelí k umytí těla. Je to terapeutický nástroj, který umí ulevit ztuhlým svalům, zklidnit roztěkanou mysl a hloubkově vyživit pokožku zkoušenou chladem.

Po každé koupeli se pouze lehce osušte ručníkem, ale nedřete kůži. Okamžitě vklouzněte do teplého županu, natáhněte si huňaté ponožky a jděte si aspoň na dvacet minut lehnout pod deku. Právě v této fázi tělo dokončuje hlubokou regeneraci a dobíjí baterky.

Které druhy lázní si můžete připravit a co která z nich dokáže? Poradíme vám.

Patero pro dokonalý rituál

  • Hlídejte teplotu, ideální hřejivá koupel by měla mít 37 až 38°C. Příliš horká voda (nad 40°C) zbytečně vyčerpává srdce a extrémně vysušuje kůži.
  • Stačí patnáct až dvacet minut. Dlouhé „vymáčení“ kůži neprospívá.
  • Atmosféra dělá polovinu úspěchu. Zhasněte světlo, zapalte svíčky, pusťte si relaxační hudbu nebo podcast a odneste z koupelny mobil (pokud z něj nehraje hudba).
  • Než si vlezete do vany, promasírujte tělo nasucho kartáčem či jemným peelingem. Pokožka se prokrví a snadněji do sebe vstřebá všechny pečující látky z lázně.
  • Během teplé koupele se potíte. Mějte na dosah připravenou sklenici čisté vody s citronem nebo šálek vlažného bylinkového čaje.


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