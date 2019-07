Run and Help jsou charitativní běhy, do kterých se mohou každé jaro zapojit jednotlivci i skupiny. Za každý uběhnutý kilometr, kolečko nebo ovál zaplatí každý účastník domluvenou částku. Peníze, které běžci věnují, pomáhají lidem s handicapem. Ambasadorkou Run and Help se letos stala snowboardistka Eva Samková. Pomoci může každý, stačí se jen zaregistrovat na stránce Konta Bariéry.