Brilantní izraelský kousek plný překvapivých zvratů a především břitkého židovského humoru, který má tolik společného s tím českým, se konečně dočká své premiéry!

Neperte se, prosím vás! zachycuje tři sourozence na schůzce v advokátní kanceláři, kde si mají vyslechnout otcovu poslední vůli. Hvězda dětských show o bezpečnosti silničního provozu, ztahaná pracující matka samoživitelka a poněkud přestárlý, věčně zadlužený, leč stále vysmátý hipík. Jejich setkání ale není výrazem sourozenecké harmonie. Proto asi nepřekvapí, že důrazným přáním zesnulého v poslední vůli je, aby se jeho děti měly rády a nepraly se mezi sebou. Co ale překvapivé je, že největší díl dědictví má získat jakási tajemná Nina Yablonsky. Kdo to je? A proč k ní byl otec tak štědrý na úkor svých dětí? Podaří se ji vypátrat a přesvědčit, aby se své části dědictví vzdala? A není to celé jen velký podvod otcova advokáta?

Pro Gura Korena je komedie Neperte se, prosím vás! velmi osobní, neboť pro postavy sourozenců mu jako vzor sloužili sourozenci vlastní. V hebrejském originále mají dokonce totožná jména Ben = Gur, Moše = Sella, Abigail = Ayelet. Zápletka je ovšem čistou - a mistrnou - fikcí. Oba Gurovi rodiče jsou živí a těší se výbornému zdraví. Všichni členové Gurovy rodiny navíc často navštěvují reprízy této komedie a velmi se při jejich sledování baví. Sella navíc v hledišti okolním divákům sděluje, že podle něj byla postava Selly napsána.

Položili jsme Gurovi dvě otázky:

Co Vás vždy rozesměje?

„Opravdu upřímně mě rozesměje „předávkování pravdou“. Rozesmějí mě momenty trapnosti. A vždy mě rozesměje můj bratr Sella. To se mu mimochodem podařilo i dnes.“

Co se Vám vybaví, když se řekne Česká republika?



„Hodina dějepisu, kapitola 2. světová válka. Dále se mi vybaví basketbalový zápas mezi reprezentací Izraele a Československa v roce 1986, který jsme vyhráli v poslední vteřině. A taky se mi vybaví třídenní dovolená v roce 2001. Navštívil jsem tehdy v Praze svého bratra Sellu, který byl studentem výtvarných umění na zdejší akademii, a byly to nejkrásnější dny našeho sourozeneckého vztahu.“

Komedii přeložil a také ji režíruje Petr Svojtka. Po inscenacích Plnou parou a Be my Baby je už třetí inscenací, kterou známý režisér nastudoval pro Divadlo Palace. O výpravu se postaral Miroslav Král.





Program:

ne 13.09. 11:00 veřejná generálka - náhradní termín za 5.4.

út 15.09. 19:00 PREMIÉRA - náhradní termín za 6.4.

po 21.09. 19:00 náhradní termín za 28.4.

po 12.10. 19:00 náhradní termín za 19.5.

út 13.10. 19:00

st 11.11. 19:00