Svatební hostina může začít. Jenže místo svatebčanů, šťastných novomanželů a jejich rodin do restaurace vtrhne skupina mužů, kteří se právě před oltářem porvali. Nevěsta totiž řekla: „Ne!“ A před zraky diváků se odkrývají předchozí události. Vznikají překvapivé konflikty, otevírají se srdce. Pije se pivo a vodka. Mejdan, v němž hlavní roli hraje pohled na svět, který kalí přebytek či nedostatek testosteronu.

Instinkt rozmnožování je obrovská síla. - Mně je šestapadesát a vždyckyjsem si myslel, že to, s kým jdu do postele, určuju já. - S kým, to ano. Aleproč to děláte, to určuje někdo jiný. - Ta baba to určuje. - Ne, testosteron.

Divadlo Na Fidlovačce se díky Testosteronu změní v zapadlou restauraci, kde spolu zápolí sedm mužů, sedm různých pohledů na to, co si muži o sobě opravdu myslí. A co si myslí o ženách. A bude přece jen někdy svatba? Drsná komedie současného polského autora Andrzeje Saramonowicze o tom, že být mužem není vůbec jednoduché, patří k nejúspěšnějším současným hrám. V Divadle Na Fidlovačce se jejího inscenování ujal režisér Tomáš Svoboda: ‚‚Testosteron nám nabízí možnost se s humorem vyjádřit ke světu, kde končí vláda mužů. Čistě chlapskou optikou, v bezpečí hospody, se sklenicí piva v ruce.“





Režie: Tomáš Svoboda

Dramaturgie: Kateřina Jonášová

Překlad: Tomáš Svoboda

Scéna: Nikola Tempír

Kostýmy: Nikola TempírNeronika Metz

Premiéra: 7. 3. 2020

Hrají:

Tomáš Měcháček/Denny Ratajský

Oldřich Navrátii/Zdeněk Maryška

Jiří Racek/Karel Zima

Václav Šanda

Michal Maléř

Vojtěch Vodochodský

Gustav Hašek/Petr Jeřábek