Dětská cyklistika nemusí stát desítky tisíc

„Rodiče se někdy zbytečně zaleknou představy, že pokud jejich dítě začne s cyklistikou, musí hned koupit drahé kolo a kompletní vybavení. Tak to rozhodně není. Na prvním tréninku je mnohem důležitější, aby dítě mělo chuť jezdit a aby mu kolo správně sedělo. O tom, jaké vybavení bude potřebovat později, má smysl rozhodovat až ve chvíli, kdy zjistíme, že ho cyklistika skutečně baví,“ říká prezident Českého svazu cyklistiky David Průša.
Největší investicí je kolo. Nemusí být ale nové
Největší položkou bývá samozřejmě samotné jízdní kolo. Ani tady ale není nutné začínat drahým novým modelem. Pro první tréninky může dobře posloužit kolo, které už dítě má doma, případně kvalitní bazarový model. Orientační cena nového dětského sportovního kola se pohybuje přibližně mezi 8 a 20 tisíci korun, kvalitní bazarové kolo lze pořídit zhruba za 4 až 10 tisíc. Důležitější než cena je především správná velikost, bezpečnost a technický stav kola.
„Doporučujeme rodičům, aby s nákupem drahého vybavení počkali. Nejlepší je nejdříve přijít na trénink a poradit se s trenérem. Ten často dokáže říct, jaké kolo bude pro konkrétní dítě vhodné, případně poradí s bazarovým kolem nebo možností zapůjčení,“ dodává Průša.
Helma ano, závodní dres počká
Povinnou a důležitou součástí výbavy je kvalitní cyklistická helma. Naopak týmový cyklistický dres, kraťasy nebo další specializované vybavení dítě na prvních trénincích nepotřebuje.
Stačí pohodlné sportovní oblečení, funkční tričko, kraťasy a sportovní obuv. Pokud dítě začne jezdit pravidelně a delší tréninky, může postupně přibývat další vybavení.
„Nechceme, aby rodiče měli pocit, že před prvním tréninkem musí nakoupit vybavení za desítky tisíc korun. Cílem je přesně opačný přístup – přijďte si cyklistiku nejdříve vyzkoušet. Teprve potom řešte, co dítě skutečně potřebuje,“ říká Průša.
Kolik tedy stojí začátek?
Vedle kola a základního vybavení je potřeba počítat také s členskými příspěvky. Jejich výše se liší podle konkrétního oddílu a rozsahu tréninků. Orientačně se pohybují přibližně mezi 2 a 8 tisíci korunami ročně.
Pokud dítě později začne závodit, mohou přibýt náklady na startovné a dopravu. Ani závodění ale není podmínkou pro vstup do cyklistického oddílu. Ve výsledku tak může být začátek v cyklistice výrazně levnější, než si rodiče často představují. Navíc má kolo jednu velkou výhodu – dítě ho nevyužívá pouze na tréninku. Může na něm jezdit s rodiči, kamarády nebo na výlety a sport tak zůstává součástí jeho běžného života.
Nejdůležitější investicí není kolo
Cena vybavení je při rozhodování rodičů pochopitelně důležitá. Pro to, zda dítě u cyklistiky vydrží, je ale podle Českého svazu cyklistiky mnohem podstatnější něco jiného – kvalitní trenér, dobrý kolektiv a především radost z pohybu.
„Můžete mít sebelepší kolo, ale pokud dítě nebaví trénink a necítí se dobře mezi ostatními, dlouhodobě u sportu nevydrží. Proto chceme rodičům především ukázat, že první krok může být velmi jednoduchý. Nemusí nic složitě pořizovat. Stačí najít oddíl, přijít na otevřený trénink a nechat dítě zjistit, jestli ho cyklistika baví,“ uzavírá Průša.
V České republice funguje více než 300 aktivních cyklistických oddílů, kde se děti mohou zapojit do pravidelného sportování. Právě otevřené tréninky jsou ideální příležitostí, jak si cyklistiku nezávazně vyzkoušet.
Rodiče mohou na webu náborové kampaně Jízda začíná najít nejbližší cyklistický oddíl, zjistit termín jeho otevřeného tréninku a přijít si cyklistiku společně s dítětem vyzkoušet.
www.jizdazacina.cz – najděte nejbližší cyklistický oddíl