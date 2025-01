Detox pro vaši duši. Šest otázek, se kterými popřemýšlíte o životě

Část 1/7

Toužíte se osvobodit od těžkých a chmurných myšlenek, začít žít zase naplno, uskutečňovat své sny, jednat a cítit se pozitivně?

Nejrychlejší cestu ke štěstí vám ukážou vaše vlastní odpovědi na pár položených otázek. Zastavte se, uvařte si dobrou kávu nebo čaj, nalijte sklenku vína. Zajistěte si klid a soukromí, je třeba, aby vás nikdo nerušil. Pusťte si svou oblíbenou hudbu, pohodlně se usaďte a dopřejte si intimní chvilky jen sama se sebou.

Než se ale zaberete do otázek, dejte si malou předehru. Přemýšlejte. Cítíte se šťastná? Je váš život skutečně naplněný? A čím? Je tato náplň rozmanitá? Nebo náležíte k lidem, jejichž dny se až příliš často skládají z rutiny a kompromisů? Patří do vašeho života i realizace snů a tužeb, co máte nebo jste měla? Jste obklopená lidmi, které máte ráda a jimž na vás záleží? Nebo jste své sny odložila na druhou kolej, protože teď vás potřebuje někdo jiný, rodina, vnoučata...

Kompromisy jsou nutné, ale neděláte je vždy na úkor sebe samé? Jímá vás plíživé podezření, že jste se sama sobě odcizila a už nějaký čas bloudíte ve slepé uličce? Nevíte, kam patříte, za čím jdete a čeho byste chtěla ještě dosáhnout, co byste si přála vidět nebo vyzkoušet na vlastní kůži?

Zamyslete se, bilancujte, zhodnoťte svůj život.

Ale netrapte se, nesmutněte, jen si udělejte v hlavě trochu pořádek a přijměte věci takové, jaké jsou. Možná, že jste spokojená, ale třeba by se našlo leccos, co jde změnit. Budete se divit, změny jsou mnohdy snadnější, než byste očekávala.

Projděte si následující otázky a pouvažujte, kudy znovu vykročit k osobnímu štěstí. Jak? Jednoduše tak, že sama sobě dodáte myšlenkové podněty pro všednodenní život, které budou v souladu s vaším talentem, touhami, přáními i sny.

Tak co, jdete na to? Odpovídejte po pravdě. Stránky se svými řádky si uschovejte a podívejte se na ně za půl roku, za rok, za pět let a zeptejte se: Podařilo se?