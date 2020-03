Dopřát tělu odlehčený jídelníček není žádný objev poslední doby. Naši předkové drželi půst. Na rozdíl od nás je k tomu nevedl žádný diktát dietologů, neměli k tomu žádné návody, ale jednoduše jim v předjaří docházely zásoby z minulé sezony.

Zdravé tělo má schopnost zbavovat se toxinů samo, ale pokud cítíte, že by vám odlehčující kúra prospěla, nic proti tomu. Můžete si ji naordinovat nejen na jaře, ale i v jakékoli jiné roční době.

Názory na to, jak často, se rozcházejí. Někteří odborníci na zdravý životní styl ji doporučují dvakrát ročně, jiní radí odlehčit zažívání jednodenním půstem každý týden, někomu vyhovuje přerušovaný půst. Záleží na vás, co vám bude vyhovovat, ale v každém případě se vyhněte extrémům či několikadenním hladovkám.

Detox neznamená hladovku, ale to, co jíte. Tělo vám poděkuje, když mu alespoň na čas ulevíte od smažených potravin, rafinovaných cukrů, nadbytečného přísunu masa a prefabrikovaných produktů nabitých nejrůznějšími aditivy.

Ale pokud si myslíte, že třeba třídenní kúrou odčiníte všechno, čeho jste se na svém těle v rámci stravy dopouštěli, jste na omylu. Možná shodíte jedno dvě kila, která ale vzápětí naberete, možná budete mít dobrý pocit, že jste v sobě dokázali zmobilizovat pevnou vůli, ale jinak se nic zvláštního nestane.

Půst v pravém slova smyslu znamená, že nejíte nic. Úplný půst se dodržuje 24 hodin, maximální doba je 36 hodin. Ovlivňuje nejen fyzický stav, ale i psychiku. Optimální je, když začnete půst večer, tedy spánkem – a pak jíte až druhý den večer, ale na prázdný žaludek musíte pozvolna, nesmíte se přejíst.

Během půstu byste se měli vyhnout fyzické námaze. Určitě si ho neplánujte ani na psychicky vypjaté období, protože tělo může na nedostatek cukru zareagovat bolestí hlavy.

Krůček po krůčku

Jak již bylo naznačeno, krátkodobá detoxikace nebo půst vám zvednou náladu minimálně proto, že budete mít dobrý pocit, že jste pro své tělo něco udělali, ale na váš zdravotní stav nemají žádný velký vliv.

Pokud vám záleží (a to by mělo) na tom, abyste tělo (hlavně játra, ledviny a střeva) nezatěžovali toxickými látkami, musíte tomu trvale přizpůsobit životosprávu a životní styl. Že je to těžké? Nemusí být… Záleží jen na vašem přístupu.

Zkuste postupovat po malých krůčcích – udělejte si revizi jídelníčku. Začněte jíst více ovoce a vlákniny a snažte se vyhýbat škodlivinám. Pijte čistou vodu či bylinné čaje. Zakažte si jídla z fastfoodů, polotovary a chemicky upravované potraviny.

Zapojte selský rozum

Na internetu najdete nepřeberné množství různých dietních kúr, které často spočívají v konzumaci všelijakých produktů nebo zeleninových či ovocných šťáv a tolik populárních smoothie.

Ano, je pravda, že náš organizmus právě teď prahne po vitaminech a dalších živinách a vypít jednu sklenici šťávy vylisované z čerstvé zeleniny či ovoce je mnohem pohodlnější a příjemnější než schroupat odpovídající množství třeba mrkve, červené řepy či řapíkatého celeru.

Příčiny zpomalení přirozené detoxikace: * nedostatek pohybu na čerstvém vzduchu

* sedavé zaměstnání * kouření a nadměrná konzumace alkoholu * znečištěné vnější prostředí * vysoká míru stresu a nespavost * nedostatečný přísun čerstvých surovin * vysoká konzumace průmyslově vyráběných potravin

Ovšem i v případě čerstvých šťáv platí, že nic se nemá přehánět. Trávicí proces totiž začíná už rozmělňováním potravy v ústech, pro tělo není přirozené, aby dostávalo živiny v tekuté podobě přímo do žaludku, zjednodušeně se dostatečně nenastartuje produkce enzymů.

Pokud jde o šťávy z ovoce, báječně chutnají, jsou nabité vitaminy, ale také jsou zrádné kvůli vysokému obsahu cukru.

Smoothie, nápoj, který se připravuje mixováním zeleniny nebo ovoce, případně obojího, často v kombinaci s dalšími složkami (ovesné vločky, chia semínka, mladý ječmen apod.) je pohodlným a rychlým způsobem, jak naráz zkonzumovat hodně vitaminů, minerálů a antioxidantů. Ale ani zde neplatí přímá úměra – čím více smoothie, tím lépe.

Kromě toho, že potravinou podávanou ve formě nápoje ošálíte trávicí systém, dostanete do střev velké množství vzduchu, který vzniká při mixování, a ten může způsobovat plynatost.

Třídenní očista s křemelinou

Co tedy zkusit? Třeba očistnou kúru s křemelinou, sypkou horninou s vysokým obsahem oxidu křemičitého. Pokud si kladete otázku, koho napadlo konzumovat zeminu a jak tato superpotravina chutná, odpověď je velmi prostá, protože nechutná vůbec nijak. Křemelina je bez chuti a zápachu. Lžičku tohoto bílého prášku rozmícháte jednou denně v hrnku vody nebo džusu a vypijtete. Jak křemelina postupuje trávicím traktem, mechanicky ho zbavuje nánosů. Střeva pak mají lepší schopnost vstřebávat živiny.