David Copperfield a jeho 6 nejslavnějších kouzel

Umění kouzel a magie vrátil na výsluní showbyznysu a učinil z něj velkolepou podívanou. Blyštivá vystoupení Davida Copperfielda, při nichž zdánlivě mizí rozměrné objekty či náhodně vybraní diváci, dokážou vyprodat nejen divadelní sály, ale i velké sportovní haly.
Mezi jeho nejslavnější kouzelnické kousky patří patří zmizení Sochy Svobody nebo průchod skrze Velkou Čínskou Zeď. Iluzi létání piloval celých sedm let, než ji představil divákům.
Vybrali jsme pro vás 6 dechberoucích "kouzel" nejslavnějšího mága Davida Copperfielda.
Zmizení Sochy Svobody (1983)
Průchod Velkou čínskou zdí (1986)
Útěk z vězení Alcatraz (1987)
Rozříznutí těla (1988)
Pád z Niagárských vodopádů (1990)
Levitace (1992)