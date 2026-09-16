Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

David Copperfield a jeho 6 nejslavnějších kouzel

Autor:
  16:07

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 11: David Copperfield attends the David Copperfield Ride Of Fame Induction Ceremony at Pier 78 on September 11, 2015 in New York City. (Photo by Dave Kotinsky/Getty Images for Ride of Fame) | foto: Getty ImagesBauer Media

Umění kouzel a magie vrátil na výsluní showbyznysu a učinil z něj velkolepou podívanou. Blyštivá vystoupení Davida Copperfielda, při nichž zdánlivě mizí rozměrné objekty či náhodně vybraní diváci, dokážou vyprodat nejen divadelní sály, ale i velké sportovní haly.

Mezi jeho nejslavnější kouzelnické kousky patří patří zmizení Sochy Svobody nebo průchod skrze Velkou Čínskou Zeď. Iluzi létání piloval celých sedm let, než ji představil divákům.

Vybrali jsme pro vás 6 dechberoucích "kouzel" nejslavnějšího mága Davida Copperfielda.

Zmizení Sochy Svobody (1983)

Průchod Velkou čínskou zdí (1986)

Útěk z vězení Alcatraz (1987)

Rozříznutí těla (1988)

Pád z Niagárských vodopádů (1990)

Levitace (1992)



Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Houbaření, chalupa i letadýlka. Co jsme za socialismu dělali ve volném čase

Přehrada Hracholusky na řece Mži. Záběr z kempinku.

Z dnešního pohledu to vypadá, že život v socialistickém Československu plynul tak nějak pomaleji a méně hekticky. A asi tomu tak i bylo. Strana a vláda se sice snažila propagandisticky využívat i...

Úsporná princezna Anna. V 76 letech obléká šaty, které nosila v osmnácti

Princezna Anna v letech 2026 a 1969

„Nakupujte ve vlastním šatníku,“ říká jedno ještě ne zcela okřídlené přísloví. Britská princezna Anna to dělala dlouho předtím, než to bylo cool. Udržitelného přístupu k módě se drží i dnes. Protože...

Ženich couvl. Nevěsta oslavila svatbu v Toskánsku se třiceti hosty sama

Ženich ji týden před svatbou opustil. Nevěsta přesto odjela do Itálie a vdávala...

Osmnáct měsíců plánovala Katherine Jonesová vysněnou svatbu v Toskánsku. Týden před obřadem ale přišel zlom, který měl celý plán pohřbít. Ženich se rozhodl, že se ženit nebude. Místo rušení letenek,...

V 68 letech řádí v korzetu a krajkovém negližé. Letošní léto patří Madonně

Madonna během červnového koncertu na Times Square vystoupila v odvážném modelu.

Popové hvězdě Madonně táhne na sedmdesát, s přibývajícím věkem však rozhodně nezpomaluje. Naopak. Nové album, lifting obličeje a vztah s výrazně mladším partnerem jako by jí vlily do žil novou mízu a...

Trend zvaný orgasmmaxxing. Rozkoš je pro generaci Z novou formou sebepéče

ilustrační snímek

Mladí lidé možná mají méně sexu, ale nemusí to nutně znamenat, že na něj nemyslí. Způsob, jakým lidé navazují vztahy, prochází další proměnou. Od generace Z, která vstupuje do takzvané „sexuální...

David Copperfield a jeho 6 nejslavnějších kouzel

David Copperfield Ride Of Fame Induction Ceremony

Umění kouzel a magie vrátil na výsluní showbyznysu a učinil z něj velkolepou podívanou. Blyštivá vystoupení Davida Copperfielda, při nichž zdánlivě mizí rozměrné objekty či náhodně vybraní diváci,...

16. září 2026  16:07

Lékárna.cz: Žluté či rýhované nehty nemusí být jen kosmetický problém

Komerční sdělení
Lékárna.cz: Lžičkovité nehty, žluté zbarvení nebo hluboké rýhy nemusí být jen...

Lámání či změny barvy a tvaru nehtů mohou upozornit na zdravotní problém. Na Lékárna.cz lze bez žádanky objednat laboratorní testy včetně odborné konzultace a interpretace výsledků.

16. září 2026

Sedm módních trendů, které ovládnou podzim. Některé už máte ve skříni

Fendi, kolekce podzim–zima 2026, a jemné odkazy na BDSM estetiku.

Podzimní móda letos přeje barvám, ženským siluetám i překvapivým kombinacím. Z přehlídkových mol přitom nepřicházejí jen výstřelky pro odvážné. Řadu trendů snadno zapojíte do běžného šatníku a možná...

16. září 2026

Hubnutí podle horoskopu. Jaká dieta se hodí právě k vám

Ilustrační fotografie

Někdo zvládá přísný režim, jiný u něj nevydrží ani pár dní. Také při hubnutí hodně záleží na tom, co nám vyhovuje. Přečtěte si, jaký jídelníček by mohl sedět právě vašemu znamení a které potraviny si...

16. září 2026

Krásná bez kompromisů. Chtějte po kosmetice lehkost a hydrataci

Ilustrační snímek

Slunce, koupání i horké dny daly pleti, vlasům i pokožce pořádně zabrat. Sáhněte proto po lehkých texturám, důkladné hydrataci a vysoké ochraně před UV zářením.

16. září 2026

Příběh Lindy: Marně toužím po dítěti, přítel ale odmítá jít na spermiogram

ilustrační snímek

Mám za sebou dva roky počítání plodných dnů, desítky negativních testů a pocit, že se mi můj sen o mateřství vzdaluje. Zatímco já jsem podstoupila kolečko odběrů a vyšetření, můj partner odmítá...

15. září 2026

V hlavní roli blejzr. Do práce je na konci léta jako stvořený

Volný jednořadý blejzr s lichotivými tříčtvrtečními rukávy je základem...

Po rozevláté letní sezoně nastal čas se usadit. Sako promění každý look tak, že bude působit elegantně a upraveně. Jaké k němu přidat doplňky?

15. září 2026

Houbaření, chalupa i letadýlka. Co jsme za socialismu dělali ve volném čase

Přehrada Hracholusky na řece Mži. Záběr z kempinku.

Z dnešního pohledu to vypadá, že život v socialistickém Československu plynul tak nějak pomaleji a méně hekticky. A asi tomu tak i bylo. Strana a vláda se sice snažila propagandisticky využívat i...

15. září 2026

Tři ingredience, jeden ikonický drink. Přichází Negroni week

Komerční sdělení
TŘI INGREDIENCE, JEDEN IKONICKÝ DRINK. PŘICHÁZÍ NEGRONI WEEK

Tři ingredience, výrazná hořkosladká chuť a více než sto let historie. Od 21. do 27. září ovládne bary po celém světě Negroni Week, oslava koktejlové klasiky, která podle Drinks International už...

14. září 2026

Silnější a hustší vlasy? Začněte u kořínků

Komerční sdělení
Silnější a hustší vlasy? Začněte u kořínků.

Stres, únava nebo sezónní změny se mohou podepsat i na našich vlasech. Inovovaná péče Yves Rocher se zaměřuje přímo na vlasový cyklus a pomáhá vlasům znovu získat sílu a vitalitu.

14. září 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Týdenní horoskop: Kozorozi řeší minulost, Vodnáři stojí před rozhodnutím

ilustrační snímek

Staré vztahy, nečekaná dilemata i dusno doma. Nadcházející týden může některým znamením pořádně zamíchat kartami. Kozorozi by si měli dát velký pozor, koho pustí zpátky do života, Štírům se zase...

14. září 2026

Než zaklapnete dveře od bytu. Tato místa zkontrolujte před odjezdem

Ilustrační snímek

Odjíždíme za odpočinkem, zážitky a dobrodružstvím. Jenže prázdný byt nebo dům se stává mnohem zranitelnějším místem, než si většina z nás připouští. Zatímco obavy se tradičně točí kolem zlodějů,...

14. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet