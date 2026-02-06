Dárky k Valentýnu, které potěší celou rodinu.

Pro krásnější pokožku
Sprchová hlavice s filtrem Philips ASH1516
Tenhle filtr nasadíte místo své stávající sprchové hlavice a on se postará o to, že vám na pokožku bude proudit voda očištěná od chlóru, rezu, pesticidů i zápachu. Vybrat si můžete ze tří intenzit proudění vody: tlakové pro obnovu unavené pokožky, jemné pro relaxační masáž obličeje a smíšené pro oplachování celého těla. Sprchová hlavice obsahuje 116 mikrotrysek, takže ze sprchování budete mít ten správný požitek i při nízkém tlaku vody v potrubí nebo během období vysoké spotřeby vody. Hlavici lze také lehce rozebrat a filtr vyměnit za nový.
Doporučená cena je 849 Kč.
Pro zdravější vodu přímo z kohoutku
Kohoutkový filtr Philips AWP3756P1/10
Stačí ho umístit přímo na vodovodní kohoutek, kde díky speciální ultrafiltraci odstraní z kohoutkové vody chlór, bakterie, pesticidy, rez nebo zápach. Voda zároveň získá lepší chuť a vybrat si můžete ze tří režimů průtoku. Filtrační kapacita je 1200 litrů, a až nastane čas na výměnu filtru, indikátor vás upozorní.
Doporučená cena je 1 199 Kč.
Pro luxus nejen v kuchyni
Vodní automat Philips ADD6922DG s výrobníkem ledu
Vodu z kohoutku nejprve důkladně vyčistí – díky filtraci na bázi reverzní osmózy a přírodního proteinu Aquaporin z ní odstraní až 110 typů škodlivých látek včetně PFOA, zbytků léků, olova, chloru, mikroplastů či bakterií. Do vody posléze naopak vrátí minerály v podobě vápníku, hořčíku, sodíku a draslíku. Pak vodu ohřeje, klidně až na 100 °C nebo podle toho, na co teplou vodu potřebujete – na výběr máte ze 6 nastavení teploty. Umí ale i vodu ochladit až na 5 °C a za den vyrobí až 7 kg kostek ledu. Na displeji uvidíte obsah rozpuštěných látek před a po filtraci. Díky UV-C LED technologii zůstává voda v zásobníku neustále čerstvá a automat má zároveň samočistící režim.
Doporučená cena je 22 490 Kč.
Pro lahodnou vodu kdekoliv
Filtrační konvice nové generace Philips AWP2980
Díky technologii Micro X-Clean filtruje vodu výrazně rychleji, s čímž jí pomáhá aktivní uhlík. Výsledkem je lahodná a čistá voda bez škodlivin, která zároveň prodlužuje životnost vašeho kávovaru nebo konvice. Nádržka pojme 3 litry vody, což je dvojnásob oproti běžné filtrační konvici. Vodu tedy nemusíte doplňovat tak často, i když díky odklápěcímu víku to zvládnete snadno jednou rukou. Čistou vodu si připravíte jediným stisknutím tlačítka a konvici můžete dobíjet pomocí USB typu C. Po plném nabití vydrží baterie až 1 měsíc, konvice se vejde do dveří lednice a sama ohlídá, až bude třeba výměna filtru.
Doporučená cena je 999 Kč.
