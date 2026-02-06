Dárky k Valentýnu, které potěší celou rodinu

Čistá a chutná voda bez zápachu, chloru a škodlivin bohužel není samozřejmost, přitom je nezbytná pro naše zdraví. Všichni tito pomocníci vodu vyčistí a dokážou i další věci, díky kterým si je zamilují všichni členové domácnosti.

Dárky k Valentýnu, které potěší celou rodinu. | foto: Archiv ShutterstockShutterstock

Pro krásnější pokožku

Sprchová hlavice s filtrem Philips ASH1516

Sprchová hlavice s filtrem Philips ASH1516

Tenhle filtr nasadíte místo své stávající sprchové hlavice a on se postará o to, že vám na pokožku bude proudit voda očištěná od chlóru, rezu, pesticidů i zápachu. Vybrat si můžete ze tří intenzit proudění vody: tlakové pro obnovu unavené pokožky, jemné pro relaxační masáž obličeje a smíšené pro oplachování celého těla. Sprchová hlavice obsahuje 116 mikrotrysek, takže ze sprchování budete mít ten správný požitek i při nízkém tlaku vody v potrubí nebo během období vysoké spotřeby vody. Hlavici lze také lehce rozebrat a filtr vyměnit za nový.

Sprchová hlavice s filtrem Philips ASH1516
Sprchová hlavice s filtrem Philips ASH1516
Sprchová hlavice s filtrem Philips ASH1516

Doporučená cena je 849 Kč.

Pro zdravější vodu přímo z kohoutku

Kohoutkový filtr Philips AWP3756P1/10

Kohoutkový filtr Philips AWP3756P1/10

Stačí ho umístit přímo na vodovodní kohoutek, kde díky speciální ultrafiltraci odstraní z kohoutkové vody chlór, bakterie, pesticidy, rez nebo zápach. Voda zároveň získá lepší chuť a vybrat si můžete ze tří režimů průtoku. Filtrační kapacita je 1200 litrů, a až nastane čas na výměnu filtru, indikátor vás upozorní.

Kohoutkový filtr Philips AWP3756P1/10
Kohoutkový filtr Philips AWP3756P1/10
Kohoutkový filtr Philips AWP3756P1/10
Kohoutkový filtr Philips AWP3756P1/10
Kohoutkový filtr Philips AWP3756P1/10
Kohoutkový filtr Philips AWP3756P1/10

Doporučená cena je 1 199 Kč.

Pro luxus nejen v kuchyni

Vodní automat Philips ADD6922DG s výrobníkem ledu

Vodní automat Philips ADD6922DG s výrobníkem ledu

Vodu z kohoutku nejprve důkladně vyčistí – díky filtraci na bázi reverzní osmózy a přírodního proteinu Aquaporin z ní odstraní až 110 typů škodlivých látek včetně PFOA, zbytků léků, olova, chloru, mikroplastů či bakterií. Do vody posléze naopak vrátí minerály v podobě vápníku, hořčíku, sodíku a draslíku. Pak vodu ohřeje, klidně až na 100 °C nebo podle toho, na co teplou vodu potřebujete – na výběr máte ze 6 nastavení teploty. Umí ale i vodu ochladit až na 5 °C a za den vyrobí až 7 kg kostek ledu. Na displeji uvidíte obsah rozpuštěných látek před a po filtraci. Díky UV-C LED technologii zůstává voda v zásobníku neustále čerstvá a automat má zároveň samočistící režim.

Vodní automat Philips ADD6922DG s výrobníkem ledu
Vodní automat Philips ADD6922DG s výrobníkem ledu
Vodní automat Philips ADD6922DG s výrobníkem ledu

Doporučená cena je 22 490 Kč.

Pro lahodnou vodu kdekoliv

Filtrační konvice nové generace Philips AWP2980

Filtrační konvice nové generace Philips AWP2980

Díky technologii Micro X-Clean filtruje vodu výrazně rychleji, s čímž jí pomáhá aktivní uhlík. Výsledkem je lahodná a čistá voda bez škodlivin, která zároveň prodlužuje životnost vašeho kávovaru nebo konvice. Nádržka pojme 3 litry vody, což je dvojnásob oproti běžné filtrační konvici. Vodu tedy nemusíte doplňovat tak často, i když díky odklápěcímu víku to zvládnete snadno jednou rukou. Čistou vodu si připravíte jediným stisknutím tlačítka a konvici můžete dobíjet pomocí USB typu C. Po plném nabití vydrží baterie až 1 měsíc, konvice se vejde do dveří lednice a sama ohlídá, až bude třeba výměna filtru.

Filtrační konvice nové generace Philips AWP2980
Filtrační konvice nové generace Philips AWP2980
Filtrační konvice nové generace Philips AWP2980
Filtrační konvice nové generace Philips AWP2980
Filtrační konvice nové generace Philips AWP2980

Doporučená cena je 999 Kč.

Více zjistíte ZDE.

Dárky k Valentýnu, které potěší celou rodinu.

Čistá a chutná voda bez zápachu, chloru a škodlivin bohužel není samozřejmost, přitom je nezbytná pro naše zdraví. Všichni tito pomocníci vodu vyčistí a dokážou i další věci, díky kterým si je...

